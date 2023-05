【有線新聞】

新墨西哥州發生槍擊案,至少3人死亡、7人受傷,槍手已被擊斃。

多架警車接報抵達現場,事發於周一早上,18歲男槍手在西北部城鎮法明頓一個住宅區無差別向途人開槍,其後與警方駁火,兩名警員中槍受傷。

當局相信槍手單獨犯案,正調查行兇動機。

有目擊者指,曾看到穿黑衣的槍手持手槍在一間教堂外徘徊,學校一度要緊急封閉。

