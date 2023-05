【娛樂新聞】「奇皇后」河智苑首爾舉行首個畫展 透過無臉人表達數碼世界的人際關係

人氣韓劇《秘密花園》、《奇皇后》和《黃真伊》女主角的韓國女星河智苑,八年前開始醉心畫畫,去年她在首爾藝術展牛年特展上,掛了三幅名為「Super Cow」的作品並成功出售,為她打下強心針,今年四月她在首爾舉行首個個人展覽,名為「INSTANT: The beginning of relationship」,她希望把展覽帶到海外,並與當地藝術家合作,並透露成立藝術品牌Art Space Polarpo,希望將來舉辦超越視覺的展覽。

河智苑接受訪問,她透露自小喜歡上課時偷偷畫畫,又喜歡把家裏的小電器拆散再組裝,她說:「我好似一直都想表達某些東西,後來我對演戲有興趣,透過演員呢個職業去表達自己。大約八年前,有一日我突然又再開始畫畫,有時會坐車喺路途中畫素描,大約四年前認真地去做,然後就舉辦咗今次個人畫展。」她又說:「作為演員嘅時候,我經常深究自己喺呢個世界裏咩人?應該做甚麼?點解會做演員?變得好好奇,開始探索,想更了解世界,甚至苦惱我可以貢獻乜嘢去製造一個美麗嘅世界。喺過程中,我決定透過作品去表達我眼中嘅世界。」

「今次展覽主題『關係的開始』,關於呢個數碼時代裏嘅人際關係。我作品中糾纏一起嘅無臉人,就係代表數碼世界。喺數碼世界裏嘅關係可以好簡單、多樣化、方便,但同時又可以容易地斷絕。我哋要了解多啲呢個世界,好好建立人際關係,從而令我諗到以『關係』作為今次展覽主題。」河智苑坦言希望到海外舉行展覽,甚至與當地藝術家合作。今次畫展是她新成立的藝術品牌「Art Space Polarpo」頭炮項目,她說:「對我嚟講,成立呢間公司係一個好大嘅企劃。Polarpo係一個讓參觀者透過五個感官去享受展覽嘅空間,除去鞋子、聞著香味和聽著歌。我嘅目標係創造一個不單止用視覺,仲可以透過唔同感官去欣賞的展覽。將來如果我再舉行展覽的話,我會準備一個超越視覺元素、觀眾參與度更高、更多同感嘅展覽。」她承諾會繼續挑戰自己,創造更美好的世界。

