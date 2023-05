【娛樂新聞】《Yahoo Lunch K XLIVE》歌手粉絲零距離互動 炎明熹打頭陣登場

Yahoo 娛樂自家製音樂節目《Yahoo lunch K 》自2018年起將Office變做K 房,將Busking文化帶入Studio,來到2023年,Yahoo再將K房變做Live House,由場地到觀眾人數都加大、增多,變成XL size,推出《Yahoo Lunch K XLive》,而首位打頭陣的歌手炎明熹(Gigi)於今日特別現身錄影,大唱多首作品的同時又與粉絲多番互動,令現場氣氛High爆。

《Yahoo Lunch K XLive》自公布Gigi為首位演出歌手後,即引起熱話,門票自推出3秒即被秒殺換罄,有關消息更一度成為搜尋器熱搜第3名。受到粉絲們力撐支持,Gigi於今日《Yahoo Lunch K XLive》中亦使出渾身解數,答謝樂迷,特別以Acoustic方式演繹多首作品,除包括自己的作品〈大開眼界〉、〈真話的清高〉及〈好想約你〉外,Gigi亦挑選了張國榮的〈路過蜻蜓〉、鄭秀文〈唯獨你是不可取替〉及電視劇《命中注定我愛你》主題曲、元若藍〈99次我愛他〉多首經典作品,送給愛戴她的粉絲。

除了獻唱歌曲外,Gigi亦談及了近況,剛完成DSE考試的她,指人生好漫長,每一場考試都是人生必經階段,她很慶幸自己可以經過及享受這個階段。被問到對哪科的成績比較有信心,Gigi笑言:「科科都OK,就算唔識都嘗試用邏輯思考搞掂,好似做數咁!」Gigi更表示,期望一路學習一路工作,這樣人生會更加充實, 而除了唱歌外,她又想學習時裝設計,實行多方面發展。

在《Yahoo Lunch K XLive》中,Gigi亦有談及對哥哥的印象,她說:「哥哥係一個非常有魅力嘅人,喺舞台上嘅光芒係好難去掩蓋,好多人都好想學習佢模仿佢,但哥哥始終係哥哥,佢係一個令人崇拜嘅偶像,所以我會以佢為目標而加油。」她亦與現場粉絲大玩心理測驗,從中剖白自己的愛情觀及擇偶條件,坦言最重要是對方鍾意她,而且更要是個好人。除此之外,Gigi亦透露將會跟同學到台灣來個7 天畢業旅行,雖然已定了行程,但卻未想好要吃甚麼,並打算去到邊食到邊。Gigi毫無保留的分享,令粉絲們對她有更深入的了解。在《Yahoo Lunch K XLive》尾聲,Gigi與現場粉絲零距離大合照留念,亦為首場《Yahoo Lunch K XLive》畫下完美句號。

