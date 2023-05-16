【娛樂新聞】《Yahoo Lunch K XLIVE》歌手粉絲零距離互動 炎明熹打頭陣登場

Yahoo 娛樂自家製音樂節目《Yahoo lunch K 》自2018年起將Office變做K 房，將Busking文化帶入Studio，來到2023年，Yahoo再將K房變做Live House，由場地到觀眾人數都加大、增多，變成XL size，推出《Yahoo Lunch K XLive》，而首位打頭陣的歌手炎明熹（Gigi）於今日特別現身錄影，大唱多首作品的同時又與粉絲多番互動，令現場氣氛High爆。

《Yahoo Lunch K XLive》自公布Gigi為首位演出歌手後，即引起熱話，門票自推出3秒即被秒殺換罄，有關消息更一度成為搜尋器熱搜第3名。受到粉絲們力撐支持，Gigi於今日《Yahoo Lunch K XLive》中亦使出渾身解數，答謝樂迷，特別以Acoustic方式演繹多首作品，除包括自己的作品〈大開眼界〉、〈真話的清高〉及〈好想約你〉外，Gigi亦挑選了張國榮的〈路過蜻蜓〉、鄭秀文〈唯獨你是不可取替〉及電視劇《命中注定我愛你》主題曲、元若藍〈99次我愛他〉多首經典作品，送給愛戴她的粉絲。

除了獻唱歌曲外，Gigi亦談及了近況，剛完成DSE考試的她，指人生好漫長，每一場考試都是人生必經階段，她很慶幸自己可以經過及享受這個階段。被問到對哪科的成績比較有信心，Gigi笑言：「科科都OK，就算唔識都嘗試用邏輯思考搞掂，好似做數咁！」Gigi更表示，期望一路學習一路工作，這樣人生會更加充實， 而除了唱歌外，她又想學習時裝設計，實行多方面發展。

在《Yahoo Lunch K XLive》中，Gigi亦有談及對哥哥的印象，她說：「哥哥係一個非常有魅力嘅人，喺舞台上嘅光芒係好難去掩蓋，好多人都好想學習佢模仿佢，但哥哥始終係哥哥，佢係一個令人崇拜嘅偶像，所以我會以佢為目標而加油。」她亦與現場粉絲大玩心理測驗，從中剖白自己的愛情觀及擇偶條件，坦言最重要是對方鍾意她，而且更要是個好人。除此之外，Gigi亦透露將會跟同學到台灣來個7 天畢業旅行，雖然已定了行程，但卻未想好要吃甚麼，並打算去到邊食到邊。Gigi毫無保留的分享，令粉絲們對她有更深入的了解。在《Yahoo Lunch K XLive》尾聲，Gigi與現場粉絲零距離大合照留念，亦為首場《Yahoo Lunch K XLive》畫下完美句號。

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