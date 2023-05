【KTSF 周正鈞報導】

大家近半年是否因為雞蛋太貴而減少食用,現在雞蛋價格終於回落。

上星期大裝雞蛋批發價為94美仙一打,比起六個月前5.46元一打,回落至正常價位,當然以上是批發價,一般大眾在超市就要以零售價才能買到。

早前雞蛋價格上漲主要是受到禽流感殺雞措施,燃油價格及飼料價格成本上漲所影響。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。