週一一名男子進入一名維珍尼亞州聯邦眾議員位於Fairfax市的選區辦公室後,拿出鐵棒球棒襲擊在場的兩名工作人員,這名男子隨後被捕。

週一維珍尼亞州眾議員Gerry Connolly表示,一名男子進入他的辦公室後要求見他,然後拿出鐵棒球棒隨意揮動,導致在場的兩名工作人員受傷,並且造成多處破壞。

警方接報5分鐘後,到場拘捕這名男子,兩名工作人員已送院留醫,他們沒生命危險。

事後國會警察確認涉案人是現年46歲、姓名譯音范陳春卡的男子,目前案件動機仍然有待調查。

