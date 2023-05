【娛樂新聞】香港電子音樂人 CHANKA 陳嘉 推出全新單曲“NOISY”

香港電子音樂人 CHANKA 陳嘉 推出全新單曲 “NOISY”。透過輕快的電子流行編曲與CHANKA 陳嘉 清脆聲音,再加上深沉的歌詞,這種反差捕捉了我們內心被忽視時的挫折和幽默。這首歌曲探討了希望被人聆聽的挑戰。當你希望世界停下來的時候,“NOISY 是一首可以大聲播放的歌曲。

作為香港音樂界的新星,CHANKA陳嘉不僅在Clockenflap音樂節、HKT PopFest和CHILL CLUB Chart Awards 2023等現場表演“NOISY”中獲得了觀眾的熱烈反響,還自製、自導、自創了3D動畫《NOISY》音樂影片,於2023年5月15日發布個人YouTube頻道。通過Blender設計,《NOISY》音樂影片帶領觀眾進入CHANKA陳嘉和動畫師@ivan_terrible的嘈雜思維之旅。影片中的場景包括CHANKA陳嘉的3D rendering躺在手術台上、懸浮的身體在美術館裡被框起來、以及圍繞著CHANKA陳嘉外型的水晶等幻覺視覺效果,帶給觀眾一次獨特的體驗。

但這還不是全部!《NOISY》是一場音樂實驗,從現場演出到3D迷幻視覺。這個旅程的粉絲們可以期待更多的跨領域內容,由八種不同風格的製作人混音專輯《NOISY (The Remixes)》也將在本月發布,每首歌曲都為《NOISY》帶來了新鮮獨特的詮釋。

