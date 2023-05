【灣區新聞】六四34週年在即 灣區民運人士提醒民眾勿忘六四（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

六四事件34週年在即,有民運人士在灣區多地展示六四和國殤之柱的巨型海報,他們提醒民眾不要忘記1989年在北京天安門發生過的事。

六四民運人士方政說:「因為我們知道這個國殤之柱,當年是丹麥的雕塑家高志活把它製作在香港大學,那現在香港政府已經不讓他豎立,並把這個國殤之柱定為香港民主人士定罪的依據,所以在香港已經沒有辦法,包括在維園的六四集會在香港已不能允許,國殤之柱在香港也不能呈現。」

1989年在北京天安門被坦克輾過雙腿的民運人士方政表示,他們在海外將國殤之柱造成巨型海報,並在多地展示,希望大家不要忘記當年發生過什麼事。

方政說:「在世界各地展示,讓人民不要忘記六四大屠殺,不要忘記中國的這個國恥,六四屠殺是中華人民共和國的國恥。」

他們週日在灣區多地有快閃活動,希望讓多點人認識六四事件,將事實告訴給人們聽,其中一站是東灣Fremont的Mission Peak。

方政說:「我們在Mission Peak,今天(14日)是週末,很多登山愛好者在這裡,這個社區華人也很多,更多不同族裔的人也在這裡,所以我們選擇這個地點,希望有更多人了解到,當年1989年發生的六四屠殺事件。」

除了Mission Peak之外,他們亦去到史丹福大學、柏克萊加大、金門大橋展示巨型海報。

