【KTSF】

灣區捷運(BART)一輛列車週一晚與剷上路軌的一輛輕型卡車相撞,事故造成3人受傷。

事發於週一晚11時半左右,地點在東8街夾7大街。

捷運發言人Jim Allison稱,一列向Daly City方向行駛的列車,在Coliseum站與Lake Merritt之間的路軌撞上該輛輕型卡車,事後列車司機受傷,需要送院治療,列車中也有乘客受傷。

駕駛輕型卡車司機也受傷,需送院治療,暫時未知其傷勢如何。

事發時,列車載有約45名乘客,奧克蘭警方正就事故進行調查。

