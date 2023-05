【娛樂新聞】2023台北電影獎入圍名單公布 《疫起》入圍13項大贏家

2023第25屆台北電影節於15日記者會公布台北電影獎入圍名單,由2019年首屆台北電影節「非常新人」宋柏緯、程予希擔任揭曉嘉賓

《疫起》以13項入圍領頭,《查無此心》12項與《哈勇家》11項緊接在後,鼓勵行銷團隊的「台灣電影行銷獎」也公布各項入圍名單,記者會現場同步公開今年高質感的影人禮袋,用豐富澎湃的伴手禮犒賞辛苦的台灣電影人!

以百萬首獎為號召、年度最重要的台灣電影競賽「台北電影獎」,邀請導演陳玉勳擔任評審團主席,今年共292件作品報名,包括劇情長片40件、紀錄片61件、短片160件、動畫片31件。在複選評審熱烈討論下,最後選出共計29部作品入圍(劇情長片13部、紀錄片5部、短片6部、動畫片5部),其中《疫起》以最佳劇情片、導演、編劇、男主角、男配角等13項獲入圍大贏家。

演員獎項入圍名單也充滿可看性,最佳男主角入圍者有《一家子兒咕咕叫》游安順、《疫起》王柏傑、《黑的教育》蔡凡熙、《罪後真相》張孝全、《關於我和鬼變成家人的那件事》林柏宏;最佳女主角入圍者有《大日子》潘麗麗、《小藍》王渝萱、《本日公休》陸小芬、《查無此心》張鈞甯、《聖筊》孫可芳。

本屆評審團主席由陳玉勳導演出任,評選過程分為初選、複選及決選三階段,初選評審共計16位,分為四大類評選,劇情長片類包括王威人(製片)、江美萱(學者)、柯孟融(導演)、劉品言(演員)、賴國安(導演);紀錄片類包括李立劭(導演)、曾文珍(導演)、黃胤毓(導演)、黃懿齡(剪輯)、龍男.以撒克.凡亞思(導演);短片類包括姚淳耀(演員)、陳寶旭(監製)、黃熙(導演);動畫片類有紀柏舟(導演)、陳明和(導演)、黃小珊(導演)。

複選評審包括陳玉勳及李天爵(美術)、周以文(攝影)、林欣宜(造型)、林洪峯(視覺特效)、馬志翔(導演/演員)、陳序慶(剪接)、賀照緹(導演)、溫子捷(配樂)、鄭旭志(聲音設計),加上初選評審劉品言、陳明和、陳寶旭,由以上13位選出本屆台北電影獎入圍名單。

最終得獎名單將由曾麗芬(監製)及謝欣穎(演員)兩位決選評審加上13位複選評審共同決定,並於7月8日台北電影節頒獎典禮宣布得獎結果;另有由觀眾從所有入圍作品中選出的「觀眾票選獎」及專業記者組成評審團評選出的「媒體推薦獎」兩項非正式競賽獎。

今年台北電影節會外賽「台灣電影行銷獎」各項入圍名單,「最佳電影行銷獎」由《少年吔,安啦!》、《本日公休》、《流麻溝十五號》、《悲情城市》及《關於我和鬼變成家人的那件事》等作品入圍;「最佳海報獎」由設計師陳世川製作的《小藍》、《少年吔,安啦!》、《哈勇家》、《悲情城市》及設計師方序中製作的《本日公休》等電影海報入圍;「最佳預告片獎」由林雍益的《少年吔,安啦!》、《本日公休》、《悲情城市》、吳梵霖的《關於我和鬼變成家人的那件事》,以及孫悅慈、趙憶庭的《哈勇家》預告片入圍,決選評審為台灣奧美執行創意總監蔣依潔、安索帕台灣執行創意總監周宥惠、電通mb資深創意總監廖奎鈞、資深電影監製陳鴻元、索尼影業執行業務總監許天睿、華納影業總經理岑心怡、創造智能科技股份有限公司總經理林慧珍,得獎結果將於7月7日入圍酒會揭曉。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

(照片由「台北電影節」提供)