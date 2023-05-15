【娛樂新聞】2023台北電影獎入圍名單公布 《疫起》入圍13項大贏家

2023第25屆台北電影節於15日記者會公布台北電影獎入圍名單，由2019年首屆台北電影節「非常新人」宋柏緯、程予希擔任揭曉嘉賓

《疫起》以13項入圍領頭，《查無此心》12項與《哈勇家》11項緊接在後，鼓勵行銷團隊的「台灣電影行銷獎」也公布各項入圍名單，記者會現場同步公開今年高質感的影人禮袋，用豐富澎湃的伴手禮犒賞辛苦的台灣電影人！

以百萬首獎為號召、年度最重要的台灣電影競賽「台北電影獎」，邀請導演陳玉勳擔任評審團主席，今年共292件作品報名，包括劇情長片40件、紀錄片61件、短片160件、動畫片31件。在複選評審熱烈討論下，最後選出共計29部作品入圍（劇情長片13部、紀錄片5部、短片6部、動畫片5部），其中《疫起》以最佳劇情片、導演、編劇、男主角、男配角等13項獲入圍大贏家。

演員獎項入圍名單也充滿可看性，最佳男主角入圍者有《一家子兒咕咕叫》游安順、《疫起》王柏傑、《黑的教育》蔡凡熙、《罪後真相》張孝全、《關於我和鬼變成家人的那件事》林柏宏；最佳女主角入圍者有《大日子》潘麗麗、《小藍》王渝萱、《本日公休》陸小芬、《查無此心》張鈞甯、《聖筊》孫可芳。

本屆評審團主席由陳玉勳導演出任，評選過程分為初選、複選及決選三階段，初選評審共計16位，分為四大類評選，劇情長片類包括王威人（製片）、江美萱（學者）、柯孟融（導演）、劉品言（演員）、賴國安（導演）；紀錄片類包括李立劭（導演）、曾文珍（導演）、黃胤毓（導演）、黃懿齡（剪輯）、龍男．以撒克．凡亞思（導演）；短片類包括姚淳耀（演員）、陳寶旭（監製）、黃熙（導演）；動畫片類有紀柏舟（導演）、陳明和（導演）、黃小珊（導演）。

複選評審包括陳玉勳及李天爵（美術）、周以文（攝影）、林欣宜（造型）、林洪峯（視覺特效）、馬志翔（導演/演員）、陳序慶（剪接）、賀照緹（導演）、溫子捷（配樂）、鄭旭志（聲音設計），加上初選評審劉品言、陳明和、陳寶旭，由以上13位選出本屆台北電影獎入圍名單。

最終得獎名單將由曾麗芬（監製）及謝欣穎（演員）兩位決選評審加上13位複選評審共同決定，並於7月8日台北電影節頒獎典禮宣布得獎結果；另有由觀眾從所有入圍作品中選出的「觀眾票選獎」及專業記者組成評審團評選出的「媒體推薦獎」兩項非正式競賽獎。

今年台北電影節會外賽「台灣電影行銷獎」各項入圍名單，「最佳電影行銷獎」由《少年吔，安啦！》、《本日公休》、《流麻溝十五號》、《悲情城市》及《關於我和鬼變成家人的那件事》等作品入圍；「最佳海報獎」由設計師陳世川製作的《小藍》、《少年吔，安啦！》、《哈勇家》、《悲情城市》及設計師方序中製作的《本日公休》等電影海報入圍；「最佳預告片獎」由林雍益的《少年吔，安啦！》、《本日公休》、《悲情城市》、吳梵霖的《關於我和鬼變成家人的那件事》，以及孫悅慈、趙憶庭的《哈勇家》預告片入圍，決選評審為台灣奧美執行創意總監蔣依潔、安索帕台灣執行創意總監周宥惠、電通mb資深創意總監廖奎鈞、資深電影監製陳鴻元、索尼影業執行業務總監許天睿、華納影業總經理岑心怡、創造智能科技股份有限公司總經理林慧珍，得獎結果將於7月7日入圍酒會揭曉。

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(照片由「台北電影節」提供)