加州公路巡警指,在週六清晨,Mountain View的101號公路發生致命車禍,一名65歲的Sunnyvale女子死亡。

據報事故發生在週六早上6點45分左右,事發後,警方封閉101號公路的兩條右側車道。

初步信息顯示,一輛白色的日產Rogue汽車,在101號公路向北行駛時失去控制,撞到一棵樹,醫護人員指一名女子因傷不治身亡。

警方現正進行調查,任何人如有任何訊息,可撥打(650) 779-2700通報。

