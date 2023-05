【KTSF】

南灣聖荷西的露宿問題嚴峻,在市政府嘗試加快清理無家可歸者營地,及將無家可歸者帶到收容所之際,一些維權人士就表示反對,指這些行為是不人道。

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)希望可以獲得更多撥款,用在無家可歸者的收容所和治療上,此舉代表興建可負擔房屋的撥款將會減少。

馬漢說,目前市內有5000名露宿者,解決的方法就是興建收容所、治療中心,和更多可負擔房屋,將他們帶離街頭,並清理無家可歸者營地。

有維權人士擔心,市政府這個以治療之名的計劃,可能會損害無家可歸人士的人權。

一名牧師表示,每次清理無家可歸者營地,都向無家可歸者發出一個他們不受歡迎的訊息,就像掃垃圾一樣。

有學生表示,在這個經濟環境下,清理營地對一無所有的人,是不人道。

