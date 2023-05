【灣區新聞】聖荷西Berryessa社區大型商住項目獲初步批准（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西的Berryessa社區一項大型住房和商業開發項目獲得初步批准,計劃將Berryessa打造為「城市村落」(urban village)。

聖荷西規劃委員會在週三批准一項rezoning重劃區,在一個鄰近Berryessa BART捷運站13英畝的輕工業和農業用地,建造多達850套住宅和大型商業設施。

委員會還簽署了一份環境影響報告,並批准建造24棟單戶住宅和24棟聯排別墅。

但這個大型開發案,還要獲得聖荷西市議會的批准,市議會將在6月審核環境評估報告、rezoning重劃區提案,以及第一批48戶的住宅計劃,一旦獲得市議會的批准,未來在該土地上,上百戶的房屋單位,只需要城市規劃主管的批准。

建商及支持開發建案的人士表示,這項開發案地點,距離捷運車站不到一英里,附近也計劃開發上千個住宅單位、辦公室、零售店和餐館,開發案將有效為該地區注入人潮及商機,希望打造一個混合式社區,形成「城市村落」。

開發商也表示,建案中將會有可負擔房屋項目,但目前就未提供確切戶數。

