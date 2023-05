【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)教師工會週一早上宣布,已與奧克蘭聯合校區就合約談判達成初步協議,週二學校將回復正常運作。

工會與校區於週日晚達成臨時協議,但細節條文到晚上11時仍未完成磋商,而這是學校週一恢復正常運作的最後時限。

有鑑於此,各學校於週一仍會開放,但未知有多少教職員和教師會復工,但到週二教師則必須返回工作崗位,讓學校回復正常運作。

這次罷工延續了8天,合約條文細節會於稍後公布。

