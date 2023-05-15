【灣區新聞】奧克蘭與舊金山近日發生多宗槍擊案

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奧克蘭（屋崙）警方正在調查週六清晨於市內發生的四宗槍擊案，另外在舊金山（三藩市）灣景區週五下午發生了一宗致命槍擊事件。

據奧克蘭警方消息，Fruitvale區34號大道1400號路段，週六清晨2點多傳出槍響，有一人中槍要送到醫院救治，同時在Holly街7600號路段，也有一人中槍。

第三宗槍擊案則發生在凌晨2時45分，警方抵達85大道1600號路段，發現一人中槍，傷者被送到醫院治理。

半夜3時15分，警方接報抵達第八大道1500號路段，發現第四名中槍傷者，一併將他送醫。

奧克蘭警方目前將四宗槍擊案列為個別事件，四名傷者中，有三名確定無生命大礙，警方也呼籲民眾，若有案件相關資訊，請撥打(510)238-3426。

另外，在舊金山第三街夾Palou Avenue路段，週五下午3點53分左右，警方獲報有槍響，抵達現場後，發現一名男子身負槍傷。

警方向該男子實施急救，並將他送到醫院，但男子最終因傷勢過重死亡。

警方正在調查此案，若民眾有相關資訊，請撥打舉報熱線(415) 575-4444，與警方聯繫。

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