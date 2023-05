【灣區新聞】奧克蘭與舊金山近日發生多宗槍擊案

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)警方正在調查週六清晨於市內發生的四宗槍擊案,另外在舊金山(三藩市)灣景區週五下午發生了一宗致命槍擊事件。

據奧克蘭警方消息,Fruitvale區34號大道1400號路段,週六清晨2點多傳出槍響,有一人中槍要送到醫院救治,同時在Holly街7600號路段,也有一人中槍。

第三宗槍擊案則發生在凌晨2時45分,警方抵達85大道1600號路段,發現一人中槍,傷者被送到醫院治理。

半夜3時15分,警方接報抵達第八大道1500號路段,發現第四名中槍傷者,一併將他送醫。

奧克蘭警方目前將四宗槍擊案列為個別事件,四名傷者中,有三名確定無生命大礙,警方也呼籲民眾,若有案件相關資訊,請撥打(510)238-3426。

另外,在舊金山第三街夾Palou Avenue路段,週五下午3點53分左右,警方獲報有槍響,抵達現場後,發現一名男子身負槍傷。

警方向該男子實施急救,並將他送到醫院,但男子最終因傷勢過重死亡。

警方正在調查此案,若民眾有相關資訊,請撥打舉報熱線(415) 575-4444,與警方聯繫。

