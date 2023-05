【國際新聞】以巴在埃及斡旋下達成停火協議

【有線新聞】

以色列與巴勒斯坦武裝分子在埃及斡旋下達成停火協議,結束連續五天、逾30人死亡的衝突。以色列總理內塔尼亞胡強調若繼續受到攻擊,會採取必要的行動自衛。

停火協議周六晚上10時生效前後,以色列與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織仍互相發射火箭彈。

以色列與伊斯蘭聖戰組織在埃及斡旋下達成停火協議,包括停止針對個人及平民的攻擊,以及拆毀巴勒斯坦人的房屋。

巴勒斯坦民眾聚集在原本空無一人的加沙街頭,揮動旗幟慶祝。

以色列總理內塔尼亞胡發聲明,感謝埃及總統塞西作出的努力,但表示如果以色列受到攻擊或威脅,會繼續採取必要方式自衛。

伊斯蘭聖戰組織表示,只要以色列遵守協議,他們亦會遵從。

以色列周二凌晨開始空襲加沙多個伊斯蘭聖戰組織目標,殺死多名組織指揮官。伊斯蘭聖戰組織連日來發射一千多枚火箭彈回應。

