【國際新聞】以巴在埃及斡旋下達成停火協議

【有線新聞】

以色列與巴勒斯坦武裝分子在埃及斡旋下達成停火協議，結束連續五天、逾30人死亡的衝突。以色列總理內塔尼亞胡強調若繼續受到攻擊，會採取必要的行動自衛。

停火協議周六晚上10時生效前後，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織仍互相發射火箭彈。

以色列與伊斯蘭聖戰組織在埃及斡旋下達成停火協議，包括停止針對個人及平民的攻擊，以及拆毀巴勒斯坦人的房屋。

巴勒斯坦民眾聚集在原本空無一人的加沙街頭，揮動旗幟慶祝。

以色列總理內塔尼亞胡發聲明，感謝埃及總統塞西作出的努力，但表示如果以色列受到攻擊或威脅，會繼續採取必要方式自衛。

伊斯蘭聖戰組織表示，只要以色列遵守協議，他們亦會遵從。

以色列周二凌晨開始空襲加沙多個伊斯蘭聖戰組織目標，殺死多名組織指揮官。伊斯蘭聖戰組織連日來發射一千多枚火箭彈回應。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。