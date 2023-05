【全國新聞】國家氣象局指聖嬰現象有94%機會在今年秋冬出現

【KTSF 傅景竑報導】

國家氣象服務局發出的天氣預報指,聖嬰現象(El Nino)的氣候有94%會在今年的秋季及冬季出現,而這種氣候現象又會對加州產生什麼的影響?

聖嬰現象是指,南美洲外赤道附近海洋溫度上升,從而影響全球氣溫,加州夏天會有多熱,冬季降雨量有多少都跟這有關係。

雖然聖嬰現象與加州的降雨量沒有直接關係,不過根據統計,聖嬰現象程度越強,加州的冬季降雨量就有所上升,而去年的連場風暴,終止了加州的乾旱,也填滿了水庫,而如果加州再一次經歷這天氣,地區水浸的風險有增加。

報告指,今年7月及11月,聖嬰現象出現的機率分別為82%及94%,而在加州地區,11月出現強烈聖嬰現象的機率為46%,1月時增加為54%。

現時海水溫度急速上升,夾著氣流風向,全國南部將會有潮濕的天氣,北部就相對乾燥,但因為灣區剛好在中間地帶,氣候不分明。

數據又顯示,自1951年出現過26次聖嬰現象,總的來說降雨量在南加州是正常的126%,灣區是正常的109%。

