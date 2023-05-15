【全國新聞】國家氣象局指聖嬰現象有94%機會在今年秋冬出現

【KTSF 傅景竑報導】

國家氣象服務局發出的天氣預報指，聖嬰現象（El Nino）的氣候有94%會在今年的秋季及冬季出現，而這種氣候現象又會對加州產生什麼的影響？

聖嬰現象是指，南美洲外赤道附近海洋溫度上升，從而影響全球氣溫，加州夏天會有多熱，冬季降雨量有多少都跟這有關係。

雖然聖嬰現象與加州的降雨量沒有直接關係，不過根據統計，聖嬰現象程度越強，加州的冬季降雨量就有所上升，而去年的連場風暴，終止了加州的乾旱，也填滿了水庫，而如果加州再一次經歷這天氣，地區水浸的風險有增加。

報告指，今年7月及11月，聖嬰現象出現的機率分別為82%及94%，而在加州地區，11月出現強烈聖嬰現象的機率為46%，1月時增加為54%。

現時海水溫度急速上升，夾著氣流風向，全國南部將會有潮濕的天氣，北部就相對乾燥，但因為灣區剛好在中間地帶，氣候不分明。

數據又顯示，自1951年出現過26次聖嬰現象，總的來說降雨量在南加州是正常的126%，灣區是正常的109%。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。