【KTSF】

根據Contra Costa縣衛生單位,縣內無家可歸的人數在2023年有所增加。

這個數據來自Contra Costa縣衛生、住房和無家可歸者團隊進行的年度調查,當局在年初統計的資料發現,縣內有至少2,372人為無家可歸,比2022年統計增加了4%。

縣議會主席John Gioia表示,該縣正在與其他縣合作,改善無家可歸者照顧系統。

當局也指出,自2020年以來,該縣提供給無家可歸者的床位已增加了超過560個。

縣府也預計在6月提出更完整的無家可歸問題報告。

