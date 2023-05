【中國新聞】持美國護照港人梁成運 在內地因間諜罪成囚終身

【有線新聞】

一名持美國護照的香港男子涉嫌從事間諜活動,被內地法院一審判處無期徒刑。

江蘇省蘇州市中級人民法院周一就一審公開宣判。控罪指,現年78歲、持美國護照的香港男子梁成運,因涉嫌從事間諜活動,被蘇州市國家安全局於2021年4月採取強制措施。

法院其後依法審理,認定梁成運犯間諜罪,一審判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,並沒收個人財產50萬元人民幣。

據網上資料顯示,梁成運是美國僑領,曾於2015年10月以「美國梁氏文化交流基金會主席」等身份,前往江蘇連雲港的眼科醫院考察,並捐助過多名白內障兒童的手術費用,曾獲委任成為醫院的名譽院長。

亦有報道指,梁成運在2019年曾以「得州和統會監事會主席」,參與過美國當地華人社團組織。

有網上資料顯示,梁成運2020年曾以「美中友好促進會負責人」身份,與兩個美國華人組織發聲明,表態支持《港區國安法》立法,認為《港區國安法》是「『一國兩制』精神具體化」,旨在懲治危害國安分子,維護香港繁榮安定。

對於梁成運一案,保安局局長鄧炳強表示,有關人士2021年在內地被拘捕時,內地當局已根據相互通報機制向香港通報,香港警方已作出跟進行動。

美國駐華大使館回應表示,留意到有關案件,強調美國國務院首要關注美國公民在海外的安全,但拒絕作進一步評論。

