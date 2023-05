【有線新聞】

美國總統拜登在一間傳統非裔大學出席畢業禮及演說時,指白人至上主義是最危險的恐怖威脅。

拜登說:「種族主義曾長期撕裂我們,那對抗是場戰役,從未完結。但在最好的時期,我們有足夠人有膽量和愛心去維護我們的最高良知,選擇愛而摒棄仇恨、選擇團結棄分化、選擇進步棄倒退,對抗白人至上主義流毒。如我在就職演說中點出,那是對我們國土最大的恐怖主義威脅,就是白人至上主義。」

