【灣區新聞】舊金山加大助理教授指亞裔在罹患失智症上面對特別潛在風險（視頻）

全國目前罹患阿茲海默症的人數大約有670萬人,但亞裔與其他族群相比,就有特別的潛在風險要注意,加州大學舊金山分校(UCSF)《記憶與老化中心》助理教授鄭文立醫師(Boon Lead Tee)表示,參加UCSF大腦研究計劃能幫助亞裔族群預防、診斷與治療失智症。

失智症是導致記憶力或思維能力發生變化的任何疾病的總稱,目前全球就約有5500萬的人口罹患失智症,這個數字仍持續的在增長。

UCSF記憶與老化中心,就針對腦部老化及失智症做研究,助理教授鄭文立醫師也接受本台訪問,討論常見的失智症之一,阿茲海默症。

鄭文立醫師說:「在美國而言,如果單純就阿茲海默症這個最常見的失智症來說的話,美國目前大概約有670萬的人口是罹患阿茲海默症的,那初步估計,研究就有顯示可能8.4%,其實是亞裔美國人。」

這個估計的數字,也相當於目前在美國就有約50萬的亞裔人士是患有阿茲海默症。

而鄭文立醫師也點出,亞裔社區更是需要關注失智症,並了解有哪些病徵及有效的預防方式,因為調查發現,亞裔族群與其他族群相比,有導致阿茲海默症的潛在風險。

鄭文立醫師說:「就基因來說,像我們常聽說的一個晚發型阿茲海默症的風險基因,叫APOE4,它本身其實造成的失智症風險效應,在不同族群的程度是不同的,像我們知道在東亞人口裡面,這個比例是高於非西班牙裔的白人族群。」

而另一個亞裔人士較常帶有的風險基因,則是ALDH2,也就是在飲酒後,造成亞裔人士臉部潮紅的基因。

目前的動物研究顯示,該基因與腦部堆積與失智症有關的不正常蛋白有關聯。

除了不同種族之間,基因上存在的不同風險因子,跨國研究也顯示,全世界各地不同的生活習慣及水平,包括教育程度、高血壓、糖尿病的控制、肥胖或是抽菸習慣,都是會影響罹患失智症的風險。

鄭文立醫師說:「這盡來就告訴我們說,不同的族群在不同的文化,你要註重不同的風險因子。」

UCSF的記憶與老化中心不只是進行失智症研究,也提供臨床診斷及治療,但團隊就發現,亞裔族群不論是在失智症的研究參與,或甚至是臨床就診,都比起其他族群來的低。

鄭文立醫師指出,許多亞裔人士仍認為記憶力的退化,是屬於正常老化的現象,但就忽略了早期診斷失智症的機會。

她透過大腦掃描圖表,向我們展示阿茲海默症患者腦部不正常堆積,類澱粉蛋白及Tau蛋白的影像,指民眾若初步就診,是容易較早發現。

而透過該中心不同的測驗,包括填寫問卷、認知功能檢測、血液檢體基因分析、腦部結構檢測等簡單的步驟,其實就能早期判斷民眾得到失智症的可能性,並提供適當的處置。

雖然阿茲海默症目前是不可逆的大腦疾病,但提早診斷,是有助於減緩大腦退化的進展。

鄭文立醫師說:「這一兩年有好幾個針對清除類澱粉蛋白的治療藥物,初步的研究顯示,他們其實可以減緩疾病的進展,可是這類型的藥物,只能用於很早期的失智症個案,或甚至是輕度認知障礙的個案,就在失智症的前期,那如果說我們的亞裔族群沒有在這個時候被診斷的話,他們可能就錯失了加入這些臨床研究,或是使用這些藥物的機會。」

參與失智症的研究,也能幫助這類失智症藥物對亞裔人士的有效性及安全性,UCSF記憶與老化中心現正就歡迎有興趣參與腦部研究的民眾,與他們聯繫,該中心也提供全中文的服務及研究項目,詳情可洽網站:http://teelab.ucsf.edu

