【灣區新聞】舊金山加大助理教授指亞裔在罹患失智症上面對特別潛在風險（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

全國目前罹患阿茲海默症的人數大約有670萬人，但亞裔與其他族群相比，就有特別的潛在風險要注意，加州大學舊金山分校（UCSF）《記憶與老化中心》助理教授鄭文立醫師（Boon Lead Tee）表示，參加UCSF大腦研究計劃能幫助亞裔族群預防、診斷與治療失智症。

失智症是導致記憶力或思維能力發生變化的任何疾病的總稱，目前全球就約有5500萬的人口罹患失智症，這個數字仍持續的在增長。

UCSF記憶與老化中心，就針對腦部老化及失智症做研究，助理教授鄭文立醫師也接受本台訪問，討論常見的失智症之一，阿茲海默症。

鄭文立醫師說：「在美國而言，如果單純就阿茲海默症這個最常見的失智症來說的話，美國目前大概約有670萬的人口是罹患阿茲海默症的，那初步估計，研究就有顯示可能8.4%，其實是亞裔美國人。」

這個估計的數字，也相當於目前在美國就有約50萬的亞裔人士是患有阿茲海默症。

而鄭文立醫師也點出，亞裔社區更是需要關注失智症，並了解有哪些病徵及有效的預防方式，因為調查發現，亞裔族群與其他族群相比，有導致阿茲海默症的潛在風險。

鄭文立醫師說：「就基因來說，像我們常聽說的一個晚發型阿茲海默症的風險基因，叫APOE4，它本身其實造成的失智症風險效應，在不同族群的程度是不同的，像我們知道在東亞人口裡面，這個比例是高於非西班牙裔的白人族群。」

而另一個亞裔人士較常帶有的風險基因，則是ALDH2，也就是在飲酒後，造成亞裔人士臉部潮紅的基因。

目前的動物研究顯示，該基因與腦部堆積與失智症有關的不正常蛋白有關聯。

除了不同種族之間，基因上存在的不同風險因子，跨國研究也顯示，全世界各地不同的生活習慣及水平，包括教育程度、高血壓、糖尿病的控制、肥胖或是抽菸習慣，都是會影響罹患失智症的風險。

鄭文立醫師說：「這盡來就告訴我們說，不同的族群在不同的文化，你要註重不同的風險因子。」

UCSF的記憶與老化中心不只是進行失智症研究，也提供臨床診斷及治療，但團隊就發現，亞裔族群不論是在失智症的研究參與，或甚至是臨床就診，都比起其他族群來的低。

鄭文立醫師指出，許多亞裔人士仍認為記憶力的退化，是屬於正常老化的現象，但就忽略了早期診斷失智症的機會。

她透過大腦掃描圖表，向我們展示阿茲海默症患者腦部不正常堆積，類澱粉蛋白及Tau蛋白的影像，指民眾若初步就診，是容易較早發現。

而透過該中心不同的測驗，包括填寫問卷、認知功能檢測、血液檢體基因分析、腦部結構檢測等簡單的步驟，其實就能早期判斷民眾得到失智症的可能性，並提供適當的處置。

雖然阿茲海默症目前是不可逆的大腦疾病，但提早診斷，是有助於減緩大腦退化的進展。

鄭文立醫師說：「這一兩年有好幾個針對清除類澱粉蛋白的治療藥物，初步的研究顯示，他們其實可以減緩疾病的進展，可是這類型的藥物，只能用於很早期的失智症個案，或甚至是輕度認知障礙的個案，就在失智症的前期，那如果說我們的亞裔族群沒有在這個時候被診斷的話，他們可能就錯失了加入這些臨床研究，或是使用這些藥物的機會。」

參與失智症的研究，也能幫助這類失智症藥物對亞裔人士的有效性及安全性，UCSF記憶與老化中心現正就歡迎有興趣參與腦部研究的民眾，與他們聯繫，該中心也提供全中文的服務及研究項目，詳情可洽網站：http://teelab.ucsf.edu

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