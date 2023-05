【娛樂新聞】Day孖Candy飛韓國 重返校園體驗留學生活

ViuTV全新旅遊節目《韓國留學DayDay晴》於香港首播。節目由Day@COLLAR和Candy@COLLAR擔任主持,兩位女生將體驗在韓國當學生的滋味,盡情體驗校園生活,帶領觀眾一同過一個充實又好玩的韓國之旅!

首集Day@COLLAR和Candy@COLLAR即將開始韓國留學生活。兩個吃貨原來一早做足準備,為旅程寫下「 To-eat list 」(待吃清單),更揚言要吃盡清單上所有韓國美食。今次兩位女生更有特別任務,二人需要在今次旅程結束後,用旅程中學到的韓語向老師匯報旅程總結。Candy開玩笑指對自己充滿信心,會是學韓語的高材生,更放話可以流利大講韓語10分鐘,一旁聞言的Day笑言要「留名等睇candy表現」。

留學生活的第一站,二人來到漢陽大學。更由學姐們充當導遊,帶Day和Candy參觀校園。Candy在學姐們口中得知有傳說指,向上走完整段「88樓梯」就可以在該學期拿取好成績,Candy為取得好成績不擇手段,立即上前走完整段樓梯,更笑言如果今個學期未有取得A級成績就可以推翻傳說。其後,二人正式開始韓語課堂。曾在韓國當練習生的Day笑言自己的韓語早已生疏,不過二人專注用心的表現亦獲老師大讚。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。