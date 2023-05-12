【財經新聞】美國長期房貸利率降至五週以來最低水平（視頻）

【KTSF】
美國長期房屋貸款利率降至五週以來最低水平。
根據房地美的數據顯示，30年住房貸款利率從上週的6.39%，下調到6.35%。
雖然房貸利率有所下降，對於購房者來說，目前的住房市場仍然受制於高房價，還有待樓盤低庫存的情形改善。
Redfin房地產經紀人Niko Voutsinas說：「有限庫存意味賣家不必讓步太多，樓盤如果價錢好，表現好，看房容易，在此刻的房地產市場旺季，第一週內便很快賣出。」
至於全國房地產經紀人協會的數據，在到3月為止的12個月內，美國的住房銷售量下降了超過兩成以上。
芝加哥房產經紀人Anna Purymska說：「從去年開始，我看到的是生意下降，很多的買家都在觀望，因為升息。」
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