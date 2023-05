【財經新聞】美國長期房貸利率降至五週以來最低水平（視頻）

【KTSF】

美國長期房屋貸款利率降至五週以來最低水平。

根據房地美的數據顯示,30年住房貸款利率從上週的6.39%,下調到6.35%。

雖然房貸利率有所下降,對於購房者來說,目前的住房市場仍然受制於高房價,還有待樓盤低庫存的情形改善。

Redfin房地產經紀人Niko Voutsinas說:「有限庫存意味賣家不必讓步太多,樓盤如果價錢好,表現好,看房容易,在此刻的房地產市場旺季,第一週內便很快賣出。」

至於全國房地產經紀人協會的數據,在到3月為止的12個月內,美國的住房銷售量下降了超過兩成以上。

芝加哥房產經紀人Anna Purymska說:「從去年開始,我看到的是生意下降,很多的買家都在觀望,因為升息。」

