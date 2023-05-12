【獨家專訪】駐舊金山台北經文處新館舍坐落市中心地段 處長賴銘琪介紹詳細情況（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

駐舊金山台北經文處有新家了，全新館舍就坐落在舊金山市中心，而且是七層的全新商業大樓，這項為期三年的「新家計劃」將斥資近23億台幣，即7500萬美元，目前進度如何？本台獨家專訪駐舊金山台北經文處處長賴銘琪，介紹新館舍的詳細情況。

這裡就是駐舊金山台北經文處未來的新家，地點是舊金山第四街345號Moscone會議中心附近，是一棟全新落成的商業辦公大樓，有七層樓高，整棟大樓產權由經文處買下。

賴銘琪說：「我們現在新館舍已經在今年的1月份，正式簽約已經買下來了，那目前的進度就是我們已經完成了建築師的採購公告，已經決定建築師，然後預計在今年十月份開始正式動工來裝修內部。」

由於館舍新大樓空蕩蕩的經文處婉拒本台入內拍攝的申請，該大樓的裝修工程明年十月底完工，希望在年底前正式對外服務。

賴銘琪說：「到時候我們會擴大我們的領務服務，我們會把我們的服務大廳安排在二樓，會有全新的一個空間，希望能帶給僑胞最大的福利。」

這項新館舍計劃是2021年編列在台灣外交部年度預算案，並獲台灣立法院審批通過，將斥資22.8億台幣，分三年編列預算完成，以目前匯率計算，超過七千五百萬美元，不過當年通過預算時，則是超過八千萬美元。

賴銘琪說：「這也是有史以來，中華民國駐外機構購置館舍最多最貴的一次，這也是目前我們政府的一個政策，希望能透過自購館舍，幫政府節省費用。」

台灣近二十年來一直在推動外館自購計劃，美國包括紐約、芝加哥和洛杉磯等外館均已購產，如今才輪到舊金山。

賴銘琪說：「我們大概是有七層樓，每一層樓差不多有八千平方呎，所以總共差不多有五萬六千平方呎，在包括頂樓有一個小小的空間，可以做為酒會之用，那目前我們正在做相關的規劃。」

新館舍鄰近Moscone Center，走路就有Muni車站，交通非常便利，上個月底因為舊金山市中心停水停電事件，導致經文處在4月28日臨時改在新館舍，為民眾辦理領務作業，也提前將新辦公室曝光

賴銘琪說：「因為有新館舍我們才能來臨時做危機處理，把我們辦理領務的僑胞能夠引導到我們新館舍去做簡單的收件服務。」

不過也因此，只有在4月28當天前往辦理領務作業的人士，成為率先體驗經文處新館舍的唯一一批幸運民眾。

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