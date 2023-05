【獨家專訪】駐舊金山台北經文處新館舍坐落市中心地段 處長賴銘琪介紹詳細情況（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

駐舊金山台北經文處有新家了,全新館舍就坐落在舊金山市中心,而且是七層的全新商業大樓,這項為期三年的「新家計劃」將斥資近23億台幣,即7500萬美元,目前進度如何?本台獨家專訪駐舊金山台北經文處處長賴銘琪,介紹新館舍的詳細情況。

這裡就是駐舊金山台北經文處未來的新家,地點是舊金山第四街345號Moscone會議中心附近,是一棟全新落成的商業辦公大樓,有七層樓高,整棟大樓產權由經文處買下。

賴銘琪說:「我們現在新館舍已經在今年的1月份,正式簽約已經買下來了,那目前的進度就是我們已經完成了建築師的採購公告,已經決定建築師,然後預計在今年十月份開始正式動工來裝修內部。」

由於館舍新大樓空蕩蕩的經文處婉拒本台入內拍攝的申請,該大樓的裝修工程明年十月底完工,希望在年底前正式對外服務。

賴銘琪說:「到時候我們會擴大我們的領務服務,我們會把我們的服務大廳安排在二樓,會有全新的一個空間,希望能帶給僑胞最大的福利。」

這項新館舍計劃是2021年編列在台灣外交部年度預算案,並獲台灣立法院審批通過,將斥資22.8億台幣,分三年編列預算完成,以目前匯率計算,超過七千五百萬美元,不過當年通過預算時,則是超過八千萬美元。

賴銘琪說:「這也是有史以來,中華民國駐外機構購置館舍最多最貴的一次,這也是目前我們政府的一個政策,希望能透過自購館舍,幫政府節省費用。」

台灣近二十年來一直在推動外館自購計劃,美國包括紐約、芝加哥和洛杉磯等外館均已購產,如今才輪到舊金山。

賴銘琪說:「我們大概是有七層樓,每一層樓差不多有八千平方呎,所以總共差不多有五萬六千平方呎,在包括頂樓有一個小小的空間,可以做為酒會之用,那目前我們正在做相關的規劃。」

新館舍鄰近Moscone Center,走路就有Muni車站,交通非常便利,上個月底因為舊金山市中心停水停電事件,導致經文處在4月28日臨時改在新館舍,為民眾辦理領務作業,也提前將新辦公室曝光

賴銘琪說:「因為有新館舍我們才能來臨時做危機處理,把我們辦理領務的僑胞能夠引導到我們新館舍去做簡單的收件服務。」

不過也因此,只有在4月28當天前往辦理領務作業的人士,成為率先體驗經文處新館舍的唯一一批幸運民眾。

