【全國新聞】南加台灣長老會教堂槍擊案 疑兇面臨98項聯邦控罪

May 12, 2023 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注
疑犯David Chou (Orange County Sheriff's Office)

【KTSF】

去年5月在南加州橙縣發生一死五傷的教堂槍擊案，涉案的華裔被告目前面對多98項聯邦控罪，包括45項仇恨罪。

聯邦司法部的起訴書指出，拉斯維加斯華裔男子周文偉，涉及去年5月15日在教堂一死五傷的槍擊案，他面對98項控罪，包括謀殺、意圖謀殺、涉及武器和炸藥的指控，和強行阻止宗教自由和仇恨罪。

起訴書內容提到，周文偉在Laguna Woods市的Irvine台灣長老會教堂，涉嫌用鐵鍊和釘子封住教堂的門，然後攻擊裡面的教徒，一名52的醫生被殺，44名傷者的年齡介於66至92歲。

調查人員指，周文偉當時帶有兩把手槍、幾袋子彈和四個自製燃燒彈，而做案動機起於對台灣的憎恨，周文偉是在台灣長大。

周文偉已經被橙縣地檢處起訴，包括謀殺、意圖謀殺和仇恨等罪行，他表示不認罪，目前仍被還押中，7月14日再度出庭。

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