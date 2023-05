【全國新聞】南加台灣長老會教堂槍擊案 疑兇面臨98項聯邦控罪

【KTSF】

去年5月在南加州橙縣發生一死五傷的教堂槍擊案,涉案的華裔被告目前面對多98項聯邦控罪,包括45項仇恨罪。

聯邦司法部的起訴書指出,拉斯維加斯華裔男子周文偉,涉及去年5月15日在教堂一死五傷的槍擊案,他面對98項控罪,包括謀殺、意圖謀殺、涉及武器和炸藥的指控,和強行阻止宗教自由和仇恨罪。

起訴書內容提到,周文偉在Laguna Woods市的Irvine台灣長老會教堂,涉嫌用鐵鍊和釘子封住教堂的門,然後攻擊裡面的教徒,一名52的醫生被殺,44名傷者的年齡介於66至92歲。

調查人員指,周文偉當時帶有兩把手槍、幾袋子彈和四個自製燃燒彈,而做案動機起於對台灣的憎恨,周文偉是在台灣長大。

周文偉已經被橙縣地檢處起訴,包括謀殺、意圖謀殺和仇恨等罪行,他表示不認罪,目前仍被還押中,7月14日再度出庭。

