舊金山(三藩市)日落區發生持槍搶劫案,受害者是一名61歲的亞裔男性。

警方指,事發在週四晚上7點34分Taraval 夾20th Ave 2000路段,男事主的朋友在網上討論區發佈片段,見到有兩名身著黑衣的男子持槍要脅男事主。

事主的朋友向本台表示,他朋友的爸爸買了一座台鋸,由於可能那座台鋸擋住了後擋風玻璃的關係,所以看不清自己是否被人跟蹤,當他朋友的爸爸回家,想卸下台鋸時,一輛車忽然停下,兩個人出來,匪徒持槍指住他朋友兩父子,而另一個匪徒就搶了朋友爸爸的項鍊,之後乘坐接應車輛離開。

警方表示,三名犯案者都是非洲裔,舊金山日落區市參事殷嘉立表示,正和受害人聯繫和了解事件。

