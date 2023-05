【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)警方表示,從今年5月3日起,市內開始發生一系列銀行劫案,警方指已經拘捕一名涉案人士。

警方表示,搶劫的作案手法類似,匪徒會進入銀行,向出納員遞一張紙條索取金錢,9宗劫案中有5宗出納員照辦,匪徒拿到錢後就會逃離現場。

調查人員逮捕34歲的Julien Lee,指他同近日9宗銀行劫案有關,他也涉嫌犯下多項搶劫、拒捕和多項入室盜竊罪。

警方指,案件仍在調查中,任何人如有相關資訊,請撥打415-575-4444。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。