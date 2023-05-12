【灣區新聞】舊金山華裔婦被刺死者 檢控官指審理時間將很漫長（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山（三藩市）Duboce Triangle上星期五發生兇殺案，疑犯涉嫌用刀刺死華裔鄰居，地檢處起訴疑犯謀殺，死者的兒子對本台表示，檢控官告訴他這宗案件的審理時間會很漫長。

舊金山地檢處控告41歲疑犯Jesus Esparza謀殺，並涉嫌犯案期間使用致命武器。

上星期五早上11點左右，警方在Duboce Avenue 400號路段這棟長者公寓裡面發現64歲的胡美然，身上有一處刀傷，搶救無效傷重死亡，警方即日拘捕了疑凶。

地檢官謝安宜Brooke Jenkins表示，由於疑凶對公眾構成極大危險，所以控方會要求法庭疑犯候審期間不准保釋。

疑犯原本週四早上出庭應訊，但有法庭人員指出，因文件不齊全，法官決定延後聆訊，疑犯將於下星期五出庭。

胡美然來自中國，在Duboce Ave居住，照顧母親胡美然的兒子鄺先生表示，案發當日媽媽有許多事情要處理，當時她拿著一袋食物回家，在走廊遇到住在隔壁的Esparza。

鄺先生透過警方給他看的閉路電視片段，看到疑犯當時拿著刀在大喊，然後突然刺向胡美然的背部，之後她進入後樓梯。

鄺先生表示，案發後，地檢處的律師，以及一名會講中文的職員有聯絡他，解釋案情。

鄺先生說：「（地檢處律師）說這是較重大的案件，可能有很漫長的審判，可能達到四到五年，聽到這個消息都不開心，即使說疑犯有精神問題，單單是精神鑑定也需時很久，希望地檢處嚴懲這個兇手。」

鄺先生表示，母親的離世很突然，現在有許多事情要處理，他說地檢處除了會幫補殮葬費用，也安排CYC社區青年中心提供心理輔導和支持，鄺先生的家人發起GoFundMe眾籌。

鄺先生說：「我現在全心為媽媽辦事，或者辦完媽媽的葬禮之後，也會有一段時間未能康復得到，也需要支持一下家庭的開支。」

案發至今快一個星期，鄺先生的心情難以平復。

鄺先生說：「有時要返回母親家中收拾東西，看見掛在那裡的衣服和遺物都很傷心，有時候晚上不能入睡，最近都沒有睡幾個小時，有時候會驚醒。」

鄺先生的父親和外婆近年相繼離世，母親突然遇害，現在家中只剩下他一個人。

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