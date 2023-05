【灣區新聞】舊金山華裔婦被刺死者 檢控官指審理時間將很漫長（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過舊金山(三藩市)Duboce Triangle上星期五發生兇殺案,疑犯涉嫌用刀刺死華裔鄰居,地檢處起訴疑犯謀殺,死者的兒子對本台表示,檢控官告訴他這宗案件的審理時間會很漫長。

舊金山地檢處控告41歲疑犯Jesus Esparza謀殺,並涉嫌犯案期間使用致命武器。

上星期五早上11點左右,警方在Duboce Avenue 400號路段這棟長者公寓裡面發現64歲的胡美然,身上有一處刀傷,搶救無效傷重死亡,警方即日拘捕了疑凶。

地檢官謝安宜Brooke Jenkins表示,由於疑凶對公眾構成極大危險,所以控方會要求法庭疑犯候審期間不准保釋。

疑犯原本週四早上出庭應訊,但有法庭人員指出,因文件不齊全,法官決定延後聆訊,疑犯將於下星期五出庭。

胡美然來自中國,在Duboce Ave居住,照顧母親胡美然的兒子鄺先生表示,案發當日媽媽有許多事情要處理,當時她拿著一袋食物回家,在走廊遇到住在隔壁的Esparza。

鄺先生透過警方給他看的閉路電視片段,看到疑犯當時拿著刀在大喊,然後突然刺向胡美然的背部,之後她進入後樓梯。

鄺先生表示,案發後,地檢處的律師,以及一名會講中文的職員有聯絡他,解釋案情。

鄺先生說:「(地檢處律師)說這是較重大的案件,可能有很漫長的審判,可能達到四到五年,聽到這個消息都不開心,即使說疑犯有精神問題,單單是精神鑑定也需時很久,希望地檢處嚴懲這個兇手。」

鄺先生表示,母親的離世很突然,現在有許多事情要處理,他說地檢處除了會幫補殮葬費用,也安排CYC社區青年中心提供心理輔導和支持,鄺先生的家人發起GoFundMe眾籌。

鄺先生說:「我現在全心為媽媽辦事,或者辦完媽媽的葬禮之後,也會有一段時間未能康復得到,也需要支持一下家庭的開支。」

案發至今快一個星期,鄺先生的心情難以平復。

鄺先生說:「有時要返回母親家中收拾東西,看見掛在那裡的衣服和遺物都很傷心,有時候晚上不能入睡,最近都沒有睡幾個小時,有時候會驚醒。」

鄺先生的父親和外婆近年相繼離世,母親突然遇害,現在家中只剩下他一個人。

