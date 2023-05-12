【灣區新聞】統計顯示聖荷西應屆畢業生擁有最高招聘率（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

根據網上人力資源公司的統計，南灣聖荷西的應屆畢業生不但擁有最高的招聘率，聖荷西也是唯一的城市，應屆畢業生可能直接獲得六位數薪水，對此，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）給予肯定。

現在正值大學的畢業季，也就代表許多畢業生即將步入職場，但面臨經濟大環境的挑戰，許多企業收緊招聘，導致應屆畢業生們在求職時處處碰壁，究竟上哪找工作最有機會被錄取呢?聖荷西市長馬漢與大家分享最新的職場數據。

馬漢說：「Gusto的數據很令人興奮，因為它顯示應屆畢業生，年齡介於20至24歲的人士，剛出社會，最適合來到這，聖荷西在招聘應屆畢業生的速度比其他城市來得快，我們也是全美唯一的城市，應屆畢業生有望獲得六位數薪資，每年超過10萬元。」

這個數據來自網上人力平台Gusto 2023年的社會新鮮人報告，經濟學家Luke Pardue表示，全國的畢業生招聘整體下降25%，但聖荷西是全國都會區中，最快招聘畢業生的城市，聖荷西在過去一年的月度就業平均也增長了9.6%，顯示城市強勁的就業環境。

除了聖荷西友善的求職環境，聖荷西州立大學（SJSU）校長Cynthia Teniente-Matson也表示，正致力於輔助畢業生們獲得在這個高競爭職場上所需的技能。

Teniente-Matson說：「從學生踏入校園的那一刻，我們就開始培養他們對學習批判性思維和個人成長的熱情。」

SJSU的應屆畢業生Max Rothe就向我們表示，獲得學校充份的幫助。

Rothe說：「每週我至少會收到兩封來自學校的職涯中心的電郵，確保我有正確的聯繫渠道，我們有不同發展人際關系的會議，有履歷表撰寫工作坊，所以我覺得SJSU實際上非常熱心，向我提供了大量的資訊，並確保我擁有找到工作所需的所有資源。」

Max告訴我們，他是透過學校的資源，找到暑期實習計劃，並在同一家公司實習兩個暑假後獲得工作邀約，但他也坦言，自己是非常的幸運，有些同屆的朋友還在求職當中。

而市長馬漢仍認為，聖荷西是當前最能過給予畢業生機會的城市。

馬漢說：「總結來說，聖荷西是該在的地方。」

馬漢也承諾，將繼續致力於提供友善的職場環境，不論是市內治安方面，又或是更廣泛的提供住房及學業機會。

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