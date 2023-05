【灣區新聞】統計顯示聖荷西應屆畢業生擁有最高招聘率（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

根據網上人力資源公司的統計,南灣聖荷西的應屆畢業生不但擁有最高的招聘率,聖荷西也是唯一的城市,應屆畢業生可能直接獲得六位數薪水,對此,聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)給予肯定。

現在正值大學的畢業季,也就代表許多畢業生即將步入職場,但面臨經濟大環境的挑戰,許多企業收緊招聘,導致應屆畢業生們在求職時處處碰壁,究竟上哪找工作最有機會被錄取呢?聖荷西市長馬漢與大家分享最新的職場數據。

馬漢說:「Gusto的數據很令人興奮,因為它顯示應屆畢業生,年齡介於20至24歲的人士,剛出社會,最適合來到這,聖荷西在招聘應屆畢業生的速度比其他城市來得快,我們也是全美唯一的城市,應屆畢業生有望獲得六位數薪資,每年超過10萬元。」

這個數據來自網上人力平台Gusto 2023年的社會新鮮人報告,經濟學家Luke Pardue表示,全國的畢業生招聘整體下降25%,但聖荷西是全國都會區中,最快招聘畢業生的城市,聖荷西在過去一年的月度就業平均也增長了9.6%,顯示城市強勁的就業環境。

除了聖荷西友善的求職環境,聖荷西州立大學(SJSU)校長Cynthia Teniente-Matson也表示,正致力於輔助畢業生們獲得在這個高競爭職場上所需的技能。

Teniente-Matson說:「從學生踏入校園的那一刻,我們就開始培養他們對學習批判性思維和個人成長的熱情。」

SJSU的應屆畢業生Max Rothe就向我們表示,獲得學校充份的幫助。

Rothe說:「每週我至少會收到兩封來自學校的職涯中心的電郵,確保我有正確的聯繫渠道,我們有不同發展人際關系的會議,有履歷表撰寫工作坊,所以我覺得SJSU實際上非常熱心,向我提供了大量的資訊,並確保我擁有找到工作所需的所有資源。」

Max告訴我們,他是透過學校的資源,找到暑期實習計劃,並在同一家公司實習兩個暑假後獲得工作邀約,但他也坦言,自己是非常的幸運,有些同屆的朋友還在求職當中。

而市長馬漢仍認為,聖荷西是當前最能過給予畢業生機會的城市。

馬漢說:「總結來說,聖荷西是該在的地方。」

馬漢也承諾,將繼續致力於提供友善的職場環境,不論是市內治安方面,又或是更廣泛的提供住房及學業機會。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。