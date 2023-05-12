【全國新聞】美國結束COVID緊急狀態 傳染病專家指病毒仍有威脅（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

美國週四結束COVID疫情的公共衛生緊急狀態，專家指，病毒仍然有威脅，又指二價疫苗可以有效預防長新冠的症狀。

加州大學舊金山（三藩市）傳染病學專家陳子平教授表示，雖然聯邦的緊急狀態已經結束，但不代表COVID病毒已經沒有威脅，全國目前每日仍有約150人因為染病而死亡。

這個數字比一般流感季節期間的死亡率高，但他又指，目前的住院率和死亡率是疫情以來最低，情況有好有壞。

陳子平教授說：「我們處境不錯，有好有壞，沒證據顯示病毒完全消失。」

他指，市民現在可以做的最主要預防措施，依然是接種加強針，他又指，CDC和FDA已經更新了接種疫苗的指引。

陳子平教授說：「不論你是誰，如你從未接種二價疫苗加強針，就要去接種，你若是65歲以上、免疫力差，距離上一針已4個月，就要去接種。」

他說，老人和免疫力差的人士若感染病毒，應嘗試取得Paxlovid抗病毒口服藥、加強針和藥物有助預防重症。

他亦提到Arcturus大角星變異株，夏天前非常有機會成為主要病毒株，但他也認為市民不用太擔心。

陳子平教授說：「我們要繼續保持警惕，但不用擔心，因為目前情況還不錯，你要做好準備，因為夏天和冬天時案例可能會上升。」

他說，目前針對新變異株而患上長新冠的機會較低，根據研究，加強針和Paxlovid都能有效預防長新冠的症狀，長新冠是指持續的Covid症狀或後遺症。

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