【全國新聞】美國結束COVID緊急狀態 傳染病專家指病毒仍有威脅（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

美國週四結束COVID疫情的公共衛生緊急狀態,專家指,病毒仍然有威脅,又指二價疫苗可以有效預防長新冠的症狀。

加州大學舊金山(三藩市)傳染病學專家陳子平教授表示,雖然聯邦的緊急狀態已經結束,但不代表COVID病毒已經沒有威脅,全國目前每日仍有約150人因為染病而死亡。

這個數字比一般流感季節期間的死亡率高,但他又指,目前的住院率和死亡率是疫情以來最低,情況有好有壞。

陳子平教授說:「我們處境不錯,有好有壞,沒證據顯示病毒完全消失。」

他指,市民現在可以做的最主要預防措施,依然是接種加強針,他又指,CDC和FDA已經更新了接種疫苗的指引。

陳子平教授說:「不論你是誰,如你從未接種二價疫苗加強針,就要去接種,你若是65歲以上、免疫力差,距離上一針已4個月,就要去接種。」

他說,老人和免疫力差的人士若感染病毒,應嘗試取得Paxlovid抗病毒口服藥、加強針和藥物有助預防重症。

他亦提到Arcturus大角星變異株,夏天前非常有機會成為主要病毒株,但他也認為市民不用太擔心。

陳子平教授說:「我們要繼續保持警惕,但不用擔心,因為目前情況還不錯,你要做好準備,因為夏天和冬天時案例可能會上升。」

他說,目前針對新變異株而患上長新冠的機會較低,根據研究,加強針和Paxlovid都能有效預防長新冠的症狀,長新冠是指持續的Covid症狀或後遺症。

