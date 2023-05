【全國新聞】加州2023至2024財政年度財赤增至近320億

【KTSF】

加州州長紐森指,加州在2023至2024財政年度的財政赤字增至近320億美元,較1月時估計多出100億美元,紐森提出一系列構思,試圖削減財政赤字。

州長紐森週五發布了更新版本的2023至2024年度預算案,總值3,065億,赤字315億元,比1月份公佈的版本為高。

下一年度的預算案是根據加州明年的財政收支預測而作出,存有不確定性,因為受到報稅截止日期延後到今年10月中、聯邦債限僵局,以及世界經濟狀況等因素所影響。

對於預期的財政赤字,紐森不願意動用雨天基金來平衡,而是採用其他開源節流的方法來應對,包括延後某些項目的開支、削減應對天氣及交通運輸項目的經費、增加加州MCO醫療稅,以獲得聯邦等額補助。

此外,他的預算案也打算動用部份加州安全網儲備金來填補赤字。

紐森預計,他的預算修訂案將可以彌補財政的缺口,同時又可以保護加州人最關心的問題。

立法機關必須在6月15日之前通過預算案,州長必須在新財政年度開始,即7月1日之前簽署與預算相關的法案。

