【全國新聞】今年母親節消費料破紀錄 專家教大家創意省錢主意

【KTSF 周正鈞報導】

全國零售聯會預計，今年母親節消費者會有破紀錄的花費，但如果你還在尋找母親節禮物，以下有些創意省錢主意。

全國零售聯會所作的問卷調查預計，今年母親節消費零售數字會達357億，相等平均每人花費274元，不過專家認為，有很多方法可以令母親感受到愛及欣賞，而不需要花大錢。

專家Jessica Allen是Living Well Spending Less網站負責人，她帶來了5個省錢貼士給我們。

第一要有誠意，在衝動或最後關頭購物前，停一停，想一想，問問自己，這禮物是否會讓母親感到特別？

Allen說：「或許以你的手寫字條，或特殊活動的一幅照片，去慶祝母親會同樣感受到愛。」

第二就是定一個預算並不超支，第三要有創意，例如不隨波逐流買昂貴的珠寶，可以好好的為媽媽安排她喜愛的活動。

Allen說：「可以安排拍家庭照或幫媽媽，訂一個興趣班或私人授課，例如烹飪課。」

第四，與其外出用餐，可以自己動手煮。

Allen說：「在家預備一頓精心的晚餐，由你烹調、清潔＇預備及購買食材。」

最後營造一些特別時刻，例如在家與母親一同連續看多部電影。

另外，問卷調查顯示，花費最多的年齡群是35歲至44歲，預計人均母親節花費會接近385元。

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