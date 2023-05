【全國新聞】今年母親節消費料破紀錄 專家教大家創意省錢主意

【KTSF 周正鈞報導】

全國零售聯會預計,今年母親節消費者會有破紀錄的花費,但如果你還在尋找母親節禮物,以下有些創意省錢主意。

全國零售聯會所作的問卷調查預計,今年母親節消費零售數字會達357億,相等平均每人花費274元,不過專家認為,有很多方法可以令母親感受到愛及欣賞,而不需要花大錢。

專家Jessica Allen是Living Well Spending Less網站負責人,她帶來了5個省錢貼士給我們。

第一要有誠意,在衝動或最後關頭購物前,停一停,想一想,問問自己,這禮物是否會讓母親感到特別?

Allen說:「或許以你的手寫字條,或特殊活動的一幅照片,去慶祝母親會同樣感受到愛。」

第二就是定一個預算並不超支,第三要有創意,例如不隨波逐流買昂貴的珠寶,可以好好的為媽媽安排她喜愛的活動。

Allen說:「可以安排拍家庭照或幫媽媽,訂一個興趣班或私人授課,例如烹飪課。」

第四,與其外出用餐,可以自己動手煮。

Allen說:「在家預備一頓精心的晚餐,由你烹調、清潔'預備及購買食材。」

最後營造一些特別時刻,例如在家與母親一同連續看多部電影。

另外,問卷調查顯示,花費最多的年齡群是35歲至44歲,預計人均母親節花費會接近385元。

