【全國新聞】第42條款週四終止 無證移民湧邊界等待入境

【KTSF 張擎鳳報導】

特朗普政府在2020年開始實施的第42條款週四終止,這個條款在疫情期間禁止非法移民入境,以便遏制COVID的傳播,根據該條款,美國政府可以迅速驅逐聚集在南部美墨邊境,尋求美國庇護的人士,近日在邊境等待入境的無證移民人數激增,加劇邊境已存在的人道危機問題。

Erick Mendoza感到絕望,他從洪都拉斯長途跋涉數月到美墨邊境後,可能會被驅逐,他說為這份文件支付了50美元。

這個很可能是個騙局,目標是那些急於獲得美國政府答覆的無證人士,El Paso市還有成千上萬像他一樣的人。

Rosaura Rivas說,她的丈夫和4個孩子是為了逃離委內瑞拉的暴力問題,上個月在這個庇護所度過。

她在廚房裡幫忙,想省錢買去巴士票去丹佛市,該處有他們的朋友。

成千上萬的無證人士等待入境,El Paso市的無家可歸者中心簡直不勝負荷。

無家可歸者中心副總監John Martin說:「我們需要為這些人做正確的事,他們經歷了太多。」

聯邦政府估計,在美墨邊境各州,有超過15萬無證人士正在庇護所或在街頭,等候當局審批他們的申請。

根據美國海關和邊境保護局所說,雖然已經有數千人越過邊境,但還有更多人被捕。

與此同時,德州El Paso市政府官員正加緊開設緊急庇護所,該市就快無法應付。

El Paso市官員Laura Cruz-Acosta說:「我們希望能夠找到方法照顧這些人,因為他們也是人。」

與此同時,聯邦官員正試圖阻止無證人士越過邊界。

國土安全部官員Alejandro Mayorkas說:「讓我表明,解除第42條衛生禁令,並不意味著我們開放邊境,事實恰恰相反。」

至於那些已經在這裡等待的人,就只能盡力而為。

其他人則試圖保持聯繫,並懷抱希望他們同家人通話,而與家人團聚正是他們來美國的原因。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。