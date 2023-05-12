【全國新聞】紐約地鐵一露宿者被勒頸致死 涉案青年被控過失殺人

【KTSF 張麗月報導】

日前在紐約市地鐵車廂內，有一名露宿者被人勒頸致死，涉案青年週五投案，他被控過失殺人罪。

本案被告是24歲前海軍陸戰隊員Daniel Penny，他大約在兩星期前，在紐約市曼克頓的地鐵車廂內，涉嫌將一名30歲露宿者、有精神病紀錄的Jordan Neely勒頸致死。

他週五早上向警方投案，他跟著現身曼克頓的刑事法庭，面對二級過失殺人的誤殺罪起訴。

他獲准以十萬元保釋外出候審，他要交出旅遊證件，並在未經批准下不得離開紐約，下次出庭是7月17日。

被告週五沒有對控罪提出答辯，辯方律師表示，被告出手是基於自衛，以保護自己及其他乘客，當時死者的行為屬於帶有「攻擊性的威脅」。

但死者家人的律師就表示，死者Neely當時沒有傷害任何人，不應該得到這樣的下場。

消息透露，Neely當時在地鐵車廂內舉止異常，被告在其他乘客幫助下，將Neely制服，並且對他勒頸，最終導致Neely窒息死亡。

而驗屍報告也認定是兇殺，因為死者的頸部受壓致死。

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