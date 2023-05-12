【亞太裔傳統月專題】舊金山林肯高中學生練傳統舞獅 望承傳中國文化（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

5月是亞太裔傳統月，本台一連四集介紹一群在美國長大學習亞裔傳統文化的青少年，本集帶您來認識在舊金山（三藩市）林肯高中學習傳統舞獅的學生。

在灣區各地的華裔工商喜慶上，看見傳統舞獅的表演並不奇特，但這隻舞獅子笨重的獅頭下，卻是一個在林肯高中上學的12年級高中生。

Connie（陸可潁）是在高中九年級時，開始參加校內的舞獅社團Lion DanceME，她選擇學習這個傳統的華裔表演藝術，起初動念其實只是因為答應了她的朋友一起加入，但她在更早之前就接觸過舞獅的表演。

Connie說：「我在中文學校做了尾巴，但只是走路，就跟著頭一起走路。」

而經過四年不斷的練習及演出，Connie已經從跟著走路的尾巴，搖身一變，成為獨當一面的舞獅。

而這樣成果的背後，其實是需要付出相當多的時間及心力，一般人或許沒有辦法想像Connie每個禮拜花在舞獅排練及表演的時間，我們讓Connie，為我們揭曉這個數字。

Connie說：「有10個小時以上，星期六日會多一點，然後一到五，就會有兩個練習。」

對一個要兼顧學業成績及準備大學的高中生來說，一週兩天的排練，加上犧牲週末玩樂的時間，到處表演傳統舞獅，是需要相當的熱忱及毅力。

Connie告訴我們，舞獅對她來說不只是與朋友參加社團活動。

Connie說：「可以傳承我的文化，中國文化，然後也有在Lion DanceME這個社團裡面有成長。」

Connie的家人也都很支持她學習舞獅，但奶奶就提出一個要求：就是要注意安全。

Connie說：「我奶奶覺得，不在地上的舞獅很危險，家人說要平衡好舞獅和學習的時間，但他們也很支持我。」

而學習舞獅四年的路途上，Connie告訴我們遇上最大的挑戰，居然不是學習困難的舞步，又或是排練的辛苦。

Connie說：「上一年師傅叫我開始教課，因為我比新來的人有多一點經驗，但我之前也不怎麼交際，只是疫情回來之後，才慢慢熟悉團隊們，才開始有一點交際，要在很多人面前講話，就會很緊張。」

經過出師的挑戰，Connie不但對自己的教學更有自信，也透過舞獅，結交了非常要好的朋友。

而Connie所屬的這個全數由女生組成的舞獅團，正在為本週六將登場的第二屆Lion DanceME高中舞獅大賽排練。

林肯高中的舞獅隊伍去年也有參賽，在六個參與學校中表選亮眼，位居第二，Connie說今年他們要取得冠軍。

Connie說：「我覺得是榮譽，因為很直接的告訴我們，我們付出的汗水是值得的，我也會為我和團隊驕傲。」

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