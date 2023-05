【亞太裔傳統月專題】舊金山林肯高中學生練傳統舞獅 望承傳中國文化（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

5月是亞太裔傳統月,本台一連四集介紹一群在美國長大學習亞裔傳統文化的青少年,本集帶您來認識在舊金山(三藩市)林肯高中學習傳統舞獅的學生。

在灣區各地的華裔工商喜慶上,看見傳統舞獅的表演並不奇特,但這隻舞獅子笨重的獅頭下,卻是一個在林肯高中上學的12年級高中生。

Connie(陸可潁)是在高中九年級時,開始參加校內的舞獅社團Lion DanceME,她選擇學習這個傳統的華裔表演藝術,起初動念其實只是因為答應了她的朋友一起加入,但她在更早之前就接觸過舞獅的表演。

Connie說:「我在中文學校做了尾巴,但只是走路,就跟著頭一起走路。」

而經過四年不斷的練習及演出,Connie已經從跟著走路的尾巴,搖身一變,成為獨當一面的舞獅。

而這樣成果的背後,其實是需要付出相當多的時間及心力,一般人或許沒有辦法想像Connie每個禮拜花在舞獅排練及表演的時間,我們讓Connie,為我們揭曉這個數字。

Connie說:「有10個小時以上,星期六日會多一點,然後一到五,就會有兩個練習。」

對一個要兼顧學業成績及準備大學的高中生來說,一週兩天的排練,加上犧牲週末玩樂的時間,到處表演傳統舞獅,是需要相當的熱忱及毅力。

Connie告訴我們,舞獅對她來說不只是與朋友參加社團活動。

Connie說:「可以傳承我的文化,中國文化,然後也有在Lion DanceME這個社團裡面有成長。」

Connie的家人也都很支持她學習舞獅,但奶奶就提出一個要求:就是要注意安全。

Connie說:「我奶奶覺得,不在地上的舞獅很危險,家人說要平衡好舞獅和學習的時間,但他們也很支持我。」

而學習舞獅四年的路途上,Connie告訴我們遇上最大的挑戰,居然不是學習困難的舞步,又或是排練的辛苦。

Connie說:「上一年師傅叫我開始教課,因為我比新來的人有多一點經驗,但我之前也不怎麼交際,只是疫情回來之後,才慢慢熟悉團隊們,才開始有一點交際,要在很多人面前講話,就會很緊張。」

經過出師的挑戰,Connie不但對自己的教學更有自信,也透過舞獅,結交了非常要好的朋友。

而Connie所屬的這個全數由女生組成的舞獅團,正在為本週六將登場的第二屆Lion DanceME高中舞獅大賽排練。

林肯高中的舞獅隊伍去年也有參賽,在六個參與學校中表選亮眼,位居第二,Connie說今年他們要取得冠軍。

Connie說:「我覺得是榮譽,因為很直接的告訴我們,我們付出的汗水是值得的,我也會為我和團隊驕傲。」

