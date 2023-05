【KTSF】

國家氣象局指,週末灣區會炎熱,灣區部份地區氣溫有機會超過華氏90度。

國家氣象局指,本週未,灣區的氣溫高於同期正常溫度,沿岸地區最高氣溫60多度,內陸地區70多度到90多度。

週六最熱,東灣Concord、Livemore和南灣聖荷西的氣溫預測會超過90度。

國家氣象局呼籲大家,千萬不要留小孩和寵物獨自在停泊的汽車內,因為汽車裡面的溫度會迅速上升。

大家避免長時間暴露在高溫天氣之中,多喝水,注意防曬,預防中暑

