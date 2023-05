【有線新聞】

Twitter行政總裁馬斯克宣布已為Twitter聘請新任行政總裁。

馬斯克在Twitter發文指接任人將於約6周後上任,透露對方是女性;而自己轉任執行主席及首席技術總監,主責監督產品、軟件及系統。

市場估計身兼電動車生產商Tesla行政總裁的馬斯克未來可投放更多時間發展Tesla,消息曝光後Tesla股價升2.1%。

馬斯克去年10月入主Twitter後,大刀闊斧改革,解僱公司多名高層及大裁員,又承諾解決假帳戶問題。

