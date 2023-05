【KTSF】

Contra Costa縣消防部指,週四在Antioch的捷運站一個停車場發生火災,燒了6輛車。

當局指,事件顯然是有人盜竊汽車的汽油引起,有人用電鑽在一輛車的油箱上打了一個洞後,導致停車場其餘5輛汽車被毀,調查人員在現場發現了電鑽,涉案人當時已經離開現場,消防人員用了15到20分鐘控制火勢,事件仍在調查中。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。