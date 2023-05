【中國新聞】彭博指白宮推動與中方多個層級會議和通話

【有線新聞】

美國總統拜登據報正展開與中國國家主席習近平通電話的籌備工作,並積極推動與中方多個部門對話,以促成兩國元首通話。在北京,中國外交部認為中美保持溝通的關鍵,是美方不能說一套做一套。

拜登近月多次表明有意與習近平通電話,彭博報道,拜登稱目前正籌備兩人通話的工作,但未有確實時間表。

報道引述知情人士指,白宮正推動一系列美中之間的會議和通話,由低層級官員開始,逐步促成拜登與習近平通電話,目的是讓北京難以拒絕接觸,並緩和兩國之間的緊張關係。

美國財長耶倫、商務部長雷蒙多、氣候特使克里都正計劃訪華,而美國防長奧斯汀亦有意在下月新加坡舉辦的香格里拉安全論壇,與防長李尚福會面。金融時報報道,中方因為李尚福2018年遭美國制裁,已向美方表明兩國防長在新加坡會晤的可能性很小。

中美關係自二月初氣球風波以來,急劇轉差,美國國務卿布林肯亦因而押後訪華,但近期兩國關係有降溫跡象。

美國駐華大使伯恩斯繼日前與外長秦剛會面後,周四與商務部長王文濤就經貿關係和各自關注的經貿議題交換意見。

在北京,中國交部發言人表示中美之間保持溝通,關鍵是美方不能一方面講溝通,一方面打壓中國,不能說一套做一套,敦促美方尊重中方底線紅線,停止損害中國的主權安全、發展利益,與中方相向而行,推動中美關係重回健康發展正軌。至於中美防長會否在新加坡會面,發言人則沒有正面回應。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。