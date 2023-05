【KTSF】

紐約女作家E. Jean Carroll指控前總統特朗普強姦她,事件衍生的民事誹謗案審結,陪審團一致裁定特朗普強姦罪名不成立,但涉及性暴力的非禮罪,以及誹謗罪名成立,原告人Carroll可獲賠償500萬元,對於這個裁決結果,特朗普在他的社交平台上發表片段,誓言會上訴,他指裁決結果對國家是耻辱,他又強調自己不認識原告人。

特朗普說:「你還可以期望甚麽,來自一個憎恨特朗普、由克林頓委任的法官,他就是要確保審訊結果盡可能負面,向一個在控制下,反特朗普的陪審團說話,這可能是美國最差的地方,就我得到公平審訊而言,我們將對裁決提出上訴,這是耻辱。」

