【灣區新聞】加州新法案建議在多市安裝測速攝影機 望減低致命交通意外（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

包括丁右立在內的幾位加州眾議員提出一項法案AB645，在多個城市的交通黑點安裝測速攝影機，而在致命交通意外頻繁發生的南灣聖荷西，市長馬漢（Matt Mahan）表示支持這項法案。

馬漢說：「超速可以節省一分鐘，但也可以取掉一條生命，結果如何是由我們自己決定，我們駕駛要慢下來，讓鄰居的安危先於提早一分鐘抵達目的地。」

聖荷西市長馬漢表示，市內去年發生65宗致命交通意外，不單是有史而來最多，這個數字亦比謀殺案多。

馬漢說：「我們知道市內的道路變得非常危險，特別是對於行人和踏單車的人士，我們要竭盡所能，改善道路安全。」

由丁右立及兩名南加州眾議員提出的AB645法案，一旦通過，將會在聖荷西、奧克蘭（屋崙）、舊金山（三藩市）及洛杉磯等城市推出一項試點計劃，在學校附近及致命交通意外，發生最多的街道安裝測速攝影機。

馬漢指出他後面的這兩條街，在過去五年最少有60宗嚴重或致命交通意外。

他指出，一旦法案通過，在安裝測速攝影機的頭半年，超速人士只會收到郵寄警告，再犯者就會收到罰單。

馬漢說，全國現時有超過150個社區已經安裝測速攝影機，數據顯示，有助減低54%的交通意外。

他亦強調，攝影機只是用作拍下車牌，而不是街上的人士，除了改善道路安全，亦可以提升警察執法的效率。

馬漢說：「測速攝影機可以協助警察部門的工作，保護我們的司機、行人和踏單車人士，使居民擁有更加安全的街道，就像是我後面的McKee夾King Road。」

他促請州議員通過這項法案，法案在5月1日二讀，目前仍正在審議當中。

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