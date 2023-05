【灣區新聞】加州新法案建議在多市安裝測速攝影機 望減低致命交通意外（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

包括丁右立在內的幾位加州眾議員提出一項法案AB645,在多個城市的交通黑點安裝測速攝影機,而在致命交通意外頻繁發生的南灣聖荷西,市長馬漢(Matt Mahan)表示支持這項法案。

馬漢說:「超速可以節省一分鐘,但也可以取掉一條生命,結果如何是由我們自己決定,我們駕駛要慢下來,讓鄰居的安危先於提早一分鐘抵達目的地。」

聖荷西市長馬漢表示,市內去年發生65宗致命交通意外,不單是有史而來最多,這個數字亦比謀殺案多。

馬漢說:「我們知道市內的道路變得非常危險,特別是對於行人和踏單車的人士,我們要竭盡所能,改善道路安全。」

由丁右立及兩名南加州眾議員提出的AB645法案,一旦通過,將會在聖荷西、奧克蘭(屋崙)、舊金山(三藩市)及洛杉磯等城市推出一項試點計劃,在學校附近及致命交通意外,發生最多的街道安裝測速攝影機。

馬漢指出他後面的這兩條街,在過去五年最少有60宗嚴重或致命交通意外。

他指出,一旦法案通過,在安裝測速攝影機的頭半年,超速人士只會收到郵寄警告,再犯者就會收到罰單。

馬漢說,全國現時有超過150個社區已經安裝測速攝影機,數據顯示,有助減低54%的交通意外。

他亦強調,攝影機只是用作拍下車牌,而不是街上的人士,除了改善道路安全,亦可以提升警察執法的效率。

馬漢說:「測速攝影機可以協助警察部門的工作,保護我們的司機、行人和踏單車人士,使居民擁有更加安全的街道,就像是我後面的McKee夾King Road。」

他促請州議員通過這項法案,法案在5月1日二讀,目前仍正在審議當中。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。