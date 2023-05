【KTSF】

南灣聖荷西警方週一接獲一宗商業爆竊案舉報,在一幢商廈進行調查時,發現有人在其中一個商業單位從事製造爆炸物的作業,一名男子懷疑涉案被捕。

事發於Old Bayshore Highway 1200號路段一幢商廈,聖荷西警方的炸彈小組也有到場協助調查,警方確認48歲男子Adam Mirassou可能涉案。

警方之後持搜查令,進入涉案的商業單位和其住所進行搜查,並在住所將疑犯拘捕,警方在行動中起出過百磅製造爆炸物的物件、製造爆炸物的裝置,以及已完工的爆炸物。

