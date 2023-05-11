【灣區新聞】舊金山日落區接連發生搶劫案 消息指同一銀行一週被打劫兩次（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）日落區連日發生搶劫案，有消息指同一銀行在一星期內被人打劫兩次。

兩宗銀行劫案發生在5月9日，第一宗發生在下午12點05分的Ocean Ave 2600號路段，一名20至30多歲的亞裔人士走入了該處一間銀行，索取金錢，在成功得手後逃離了現場。

警方指，事件未有人被捕。

而另外一宗就發生在同日下午的3點30分的Irving街2000街區，一名30多歲的亞裔人士走入了當地的一間銀行，向出納員交出一張紙條票求現金，在得手後騎著單車逃離現場。

警察經過搜查後，在金門公園找到了一個嫌疑人，並在Geary夾Funston街將他拘捕，警方指疑犯可能和過去幾天發生的同類型案件有關。

有消息人士向本台表示，Irving街案中的銀行，是位於Irving街2000街區的花旗銀行。

消息人士又指，該區的這間花旗銀行在上週五亦遭人打劫。

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