【灣區新聞】美國鐵路華工中心舊金山華埠開幕 訴說當年華工辛酸史（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

154年前的今日，鐵路華工用最後一支金釘，將橫跨美國大陸的鐵路連結，154年後的今日，見證這個歷史時刻的美國鐵路華工中心，在舊金山（三藩市）華埠開幕，訴說當年鐵路華工的辛酸史。

154年前，1869年5月，橫跨美洲大陸的東西岸鐵路完成，當年14,000名華工從中國來到美興建鐵路，用體力賺取微薄的收入，寄回家郷，鐵路所經地勢險要，身形瘦小的華工用人手挖掘，創下人工興建鐵路，每天完成十英哩的世界紀錄。

美國鐵路華工中心創辦人方李邦琴（Florence Fang）說：「這個中心的目的就是大家不要忘記，我們華工在美國的貢獻，給這種沒有聲音的人，讓他們發出聲音來，最重要是我們記得過去，啟迪未來。」

方李邦琴購下Clay街夾Kearny街這棟大樓，在8個月內創建美國鐵路華工中心週三的開幕儀式請到鐵路華工的後人。

鐵路華工後人Ben Yee說：「我的曾祖父活到114歲，因他長壽，可以直接告訴我他和其他華工建鐵路的辛酸，我的祖父，我曾祖父的兒子，就住在樓上，他是嬰孩時就坐在這個天花板上面。」

華人歷史學家Connie Young Yu說：「我的曾祖父為一件事感恩，建鐵路讓他能在美國立足，他學會建築的技能，團隊精神和學習英語。」

鐵路華工後人Andrea Yee說：「曾祖父獲中國皇帝嘉許，表揚他帶領同仁，由始至終完成這項工程，一段很艱辛的歷程。」

這批先鋒如今已經有了第五、六代後裔，這個中心可以成為他們聚腳的地方，承傳這段有血有淚的歷史。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。