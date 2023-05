【灣區新聞】美國鐵路華工中心舊金山華埠開幕 訴說當年華工辛酸史（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

154年前的今日,鐵路華工用最後一支金釘,將橫跨美國大陸的鐵路連結,154年後的今日,見證這個歷史時刻的美國鐵路華工中心,在舊金山(三藩市)華埠開幕,訴說當年鐵路華工的辛酸史。

154年前,1869年5月,橫跨美洲大陸的東西岸鐵路完成,當年14,000名華工從中國來到美興建鐵路,用體力賺取微薄的收入,寄回家郷,鐵路所經地勢險要,身形瘦小的華工用人手挖掘,創下人工興建鐵路,每天完成十英哩的世界紀錄。

美國鐵路華工中心創辦人方李邦琴(Florence Fang)說:「這個中心的目的就是大家不要忘記,我們華工在美國的貢獻,給這種沒有聲音的人,讓他們發出聲音來,最重要是我們記得過去,啟迪未來。」

方李邦琴購下Clay街夾Kearny街這棟大樓,在8個月內創建美國鐵路華工中心週三的開幕儀式請到鐵路華工的後人。

鐵路華工後人Ben Yee說:「我的曾祖父活到114歲,因他長壽,可以直接告訴我他和其他華工建鐵路的辛酸,我的祖父,我曾祖父的兒子,就住在樓上,他是嬰孩時就坐在這個天花板上面。」

華人歷史學家Connie Young Yu說:「我的曾祖父為一件事感恩,建鐵路讓他能在美國立足,他學會建築的技能,團隊精神和學習英語。」

鐵路華工後人Andrea Yee說:「曾祖父獲中國皇帝嘉許,表揚他帶領同仁,由始至終完成這項工程,一段很艱辛的歷程。」

這批先鋒如今已經有了第五、六代後裔,這個中心可以成為他們聚腳的地方,承傳這段有血有淚的歷史。

