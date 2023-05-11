【灣區新聞】美國鐵路華工中心舊金山華埠開幕 訴說當年華工辛酸史（視頻）

May 11, 2023 新聞, 灣區新聞, 華人社區, 熱點關注

【KTSF 黃恩光報導】

154年前的今日，鐵路華工用最後一支金釘，將橫跨美國大陸的鐵路連結，154年後的今日，見證這個歷史時刻的美國鐵路華工中心，在舊金山（三藩市）華埠開幕，訴說當年鐵路華工的辛酸史。

154年前，1869年5月，橫跨美洲大陸的東西岸鐵路完成，當年14,000名華工從中國來到美興建鐵路，用體力賺取微薄的收入，寄回家郷，鐵路所經地勢險要，身形瘦小的華工用人手挖掘，創下人工興建鐵路，每天完成十英哩的世界紀錄。

美國鐵路華工中心創辦人方李邦琴（Florence Fang）說：「這個中心的目的就是大家不要忘記，我們華工在美國的貢獻，給這種沒有聲音的人，讓他們發出聲音來，最重要是我們記得過去，啟迪未來。」

方李邦琴購下Clay街夾Kearny街這棟大樓，在8個月內創建美國鐵路華工中心週三的開幕儀式請到鐵路華工的後人。

鐵路華工後人Ben Yee說：「我的曾祖父活到114歲，因他長壽，可以直接告訴我他和其他華工建鐵路的辛酸，我的祖父，我曾祖父的兒子，就住在樓上，他是嬰孩時就坐在這個天花板上面。」

華人歷史學家Connie Young Yu說：「我的曾祖父為一件事感恩，建鐵路讓他能在美國立足，他學會建築的技能，團隊精神和學習英語。」

鐵路華工後人Andrea Yee說：「曾祖父獲中國皇帝嘉許，表揚他帶領同仁，由始至終完成這項工程，一段很艱辛的歷程。」

這批先鋒如今已經有了第五、六代後裔，這個中心可以成為他們聚腳的地方，承傳這段有血有淚的歷史。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*