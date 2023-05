【娛樂新聞】為新歌〈上載中〉展示才華 區子琳參與作曲兼大騷舞技　

區子琳(Paula)一直予人唱得的感覺,但原來她還懂寫歌兼曾習舞,在今次新歌〈上載中〉,她便小試牛刀,參與旋律創作以外,亦首次在鏡頭前大騷舞技,而向來是貓奴的Paula,今次亦有帶同愛貓Ballu參與MV拍攝,主僕一同上鏡,份外興奮。

今次Paula想為自己寫歌,但向來自己寫開較抒情的旋律,所以在構思新歌〈上載中〉時,想到要寫一首Groovy、開心的作品,便找來曾為呂爵安創作〈My Apple Pie〉的Anson Chan一齊合寫。至於歌詞部份,就由T-Rexx及雷暐樂操刀,寫出Paula在社交媒體的習慣,道出心聲。Paula道:「平時我會喺手機嘅Note入面記低諗到嘅Idea,今次製作〈上載中〉時搵到其中一個內容係關於Instagram,於是就以ig做主題,講我平時喺社交媒體嘅Post雖然多姿多彩,但嗰個係咪我呢?定係我想表現出嚟嘅自己,塑造一個形象俾大家睇?相信大家有陣時都會好似我咁好掙扎,究竟post咩內容好?但無論乜嘢內容都好,都係我選擇做嘅我。」

Paula的ig Post不乏日常生活鎖事,其中最常見到的,應該就是她的愛貓Ballu,而詞人亦有將Ballu寫進歌詞裡,所以Paula很理所當然的帶同Ballu一齊拍MV。身為貓奴的Paula對於Ballu的表現自然是讚不絕口,說道:「可以一齊拍MV好開心!佢表現好好,好乖又冇扭計,又冇話好驚青,因為佢平時都鍾意出街,又好鍾意黐人,好可愛,真係超開心!呢個係我今次拍MV一定要記錄低最開心事件之一!」

除了Ballu的出現,今次〈上載中〉的另一驚喜,就是Paula首度在鏡頭前跳唱,Paula自言是一大挑戰,她說:「細個學過10年中國舞,大學時候學過少少Pop Dance,最近亦有學Pole Dance,但每樣嘢都好唔同,特別係韓式Pop Dance有獨特風格,我拍MV時都怕自己跳唔到嗰種感覺,好彩有排舞師輝輝用心教我。另外,今次舞步有個特點,就係瘋狂有P字手勢出現,而P就係Stand For我個名Paula喇!」

