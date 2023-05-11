【全國新聞】紐約州共和黨聯邦眾議員George Santos被控13項控罪

【KTSF 張麗月報導】

共和黨籍的紐約州聯邦眾議員George Santos被控13項聯邦控罪，當中包括涉嫌在疫情期間欺詐申領失業福利、不當使用競選財務經費，以及向眾議院披露的文件中，涉嫌虛報個人財務狀況，但Santos否認全部控罪，他獲准以50萬元保釋候審。

34歲的Santos週三現身紐約長島的聯邦法庭，他被控13項聯邦控罪，分別是7項電匯欺詐、3項洗黑錢、一項盜竊公款，以及兩項向眾議院提供虛假資料聲明，Santos否認所有控罪，他在庭外對記者說，這個是一場政治迫害，他將會還自己的清白。

Santos說：「這是我的辯護一部份，這是不準確資訊，我將還自己清白，在疫情期間，那不是太清楚，我不明白政府從何得到其資訊，但我會展示我的事實。」

總統拜登就表示，是否驅逐Santos出眾議院，要由國會去決定。

起訴書指控Santos成立欺詐性質的政治捐款計劃，他透過設立一間公司，叫支持者捐錢，又假稱這些捐款將會用在他的政治競選運動中，但其實他將這些錢用作私人花費。

檢控官Breon Peace的聲明指他中飽私囊、非法申領疫情失業金，以及向眾議院說謊。

起訴書又指出，Santos申領失業金時聲稱，他在2020年3月疫情開始就失業，但其實他在2020年2月至2021年4月中受僱於一間投資公司，並獲發薪水。

檢控官表示，Santos合共申領了24,744元失業福利。

Santos在去年當選聯邦眾議員，代表的選區包括長島部份地方和皇后區，他正接受包括眾議院道德委員會等多個層面的調查，而Santos也已承認，在教育背景和個人財務狀況方面發出誤導聲明，但就否認犯下任何罪行。

分析指，已宣布競選連任的Santos面對這些控罪，將會令他的政治前途增添不確定性，有越來越多共和黨人，以及民主黨領袖都紛紛要求他辭職。

一直以來都力挺Santos的國會眾議長，共和黨籍的麥卡錫週三表示，他經常都關注Santos事件，但他會等待事態發展，特別是Santos日後面對的審訊結果之後，才叫Santos辭職。

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