【全國新聞】紐約州共和黨聯邦眾議員George Santos被控13項控罪

【KTSF 張麗月報導】

共和黨籍的紐約州聯邦眾議員George Santos被控13項聯邦控罪,當中包括涉嫌在疫情期間欺詐申領失業福利、不當使用競選財務經費,以及向眾議院披露的文件中,涉嫌虛報個人財務狀況,但Santos否認全部控罪,他獲准以50萬元保釋候審。

34歲的Santos週三現身紐約長島的聯邦法庭,他被控13項聯邦控罪,分別是7項電匯欺詐、3項洗黑錢、一項盜竊公款,以及兩項向眾議院提供虛假資料聲明,Santos否認所有控罪,他在庭外對記者說,這個是一場政治迫害,他將會還自己的清白。

Santos說:「這是我的辯護一部份,這是不準確資訊,我將還自己清白,在疫情期間,那不是太清楚,我不明白政府從何得到其資訊,但我會展示我的事實。」

總統拜登就表示,是否驅逐Santos出眾議院,要由國會去決定。

起訴書指控Santos成立欺詐性質的政治捐款計劃,他透過設立一間公司,叫支持者捐錢,又假稱這些捐款將會用在他的政治競選運動中,但其實他將這些錢用作私人花費。

檢控官Breon Peace的聲明指他中飽私囊、非法申領疫情失業金,以及向眾議院說謊。

起訴書又指出,Santos申領失業金時聲稱,他在2020年3月疫情開始就失業,但其實他在2020年2月至2021年4月中受僱於一間投資公司,並獲發薪水。

檢控官表示,Santos合共申領了24,744元失業福利。

Santos在去年當選聯邦眾議員,代表的選區包括長島部份地方和皇后區,他正接受包括眾議院道德委員會等多個層面的調查,而Santos也已承認,在教育背景和個人財務狀況方面發出誤導聲明,但就否認犯下任何罪行。

分析指,已宣布競選連任的Santos面對這些控罪,將會令他的政治前途增添不確定性,有越來越多共和黨人,以及民主黨領袖都紛紛要求他辭職。

一直以來都力挺Santos的國會眾議長,共和黨籍的麥卡錫週三表示,他經常都關注Santos事件,但他會等待事態發展,特別是Santos日後面對的審訊結果之後,才叫Santos辭職。

