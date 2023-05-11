【全國新聞】紐約州共和黨聯邦眾議員George Santos被控13項控罪

May 11, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(U.S. House Office of Photography)

【KTSF 張麗月報導】

共和黨籍的紐約州聯邦眾議員George Santos被控13項聯邦控罪，當中包括涉嫌在疫情期間欺詐申領失業福利、不當使用競選財務經費，以及向眾議院披露的文件中，涉嫌虛報個人財務狀況，但Santos否認全部控罪，他獲准以50萬元保釋候審。

34歲的Santos週三現身紐約長島的聯邦法庭，他被控13項聯邦控罪，分別是7項電匯欺詐、3項洗黑錢、一項盜竊公款，以及兩項向眾議院提供虛假資料聲明，Santos否認所有控罪，他在庭外對記者說，這個是一場政治迫害，他將會還自己的清白。

Santos說：「這是我的辯護一部份，這是不準確資訊，我將還自己清白，在疫情期間，那不是太清楚，我不明白政府從何得到其資訊，但我會展示我的事實。」

總統拜登就表示，是否驅逐Santos出眾議院，要由國會去決定。

起訴書指控Santos成立欺詐性質的政治捐款計劃，他透過設立一間公司，叫支持者捐錢，又假稱這些捐款將會用在他的政治競選運動中，但其實他將這些錢用作私人花費。

檢控官Breon Peace的聲明指他中飽私囊、非法申領疫情失業金，以及向眾議院說謊。

起訴書又指出，Santos申領失業金時聲稱，他在2020年3月疫情開始就失業，但其實他在2020年2月至2021年4月中受僱於一間投資公司，並獲發薪水。

檢控官表示，Santos合共申領了24,744元失業福利。

Santos在去年當選聯邦眾議員，代表的選區包括長島部份地方和皇后區，他正接受包括眾議院道德委員會等多個層面的調查，而Santos也已承認，在教育背景和個人財務狀況方面發出誤導聲明，但就否認犯下任何罪行。

分析指，已宣布競選連任的Santos面對這些控罪，將會令他的政治前途增添不確定性，有越來越多共和黨人，以及民主黨領袖都紛紛要求他辭職。

一直以來都力挺Santos的國會眾議長，共和黨籍的麥卡錫週三表示，他經常都關注Santos事件，但他會等待事態發展，特別是Santos日後面對的審訊結果之後，才叫Santos辭職。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*