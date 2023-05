【KTSF】

101號公路位於中半島Redwood City和南舊金山(南三藩市)之間的快線收費系統在3月3日正式開始收費,本台早前報導過,在早上繁忙時段,部分路段的收費達10元,近日本台發現,收費更升至超過14元。

相片可見,101號公路北行快線,在中半島Burlingame到380公路收費14.25元,大都會交通委員會(MTC)的發言人解釋,計算收費的方式,是基於使用快線的需求有多大,定價可以確保快線內的行車速度達至時速45英里或以上。

根據統計,東灣880公路快線,在繁忙時段平均收費7元至8元,當局指目前未有中半島101號公路快線在繁忙時段平均收費的數據,但就指綜合繁忙與非繁忙時段的平均收費為2元多。

當局又說,收費14元雖然是不尋常,但在灣區其他快線上並不是前所未見。

