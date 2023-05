【財經新聞】新經濟數據顯示美國工資增幅上升

【KTSF 張擎鳳報導】

新的經濟數據顯示,工資終於高過通貨膨脹,因為僱主既增加了,工作崗位又增加了薪水,但實際上哪些行業的人工更多?

目前多個行業招聘人手,而工資也正在上漲,最新的就業報告描繪了全國勞動力市場有更光明前景。

RSM首席經濟學家Joe Brusuelas說:「美國人終於開始在工資和物價方面趕上來了。」

來自勞工部的最新數據顯示,打工仔的薪水在4月份有所增長,多出16個仙達到平均每小時33.36元,這是自2022年3月以來工資最大的月度增幅。

Brusuelas說:「增加職位增加工資,意味著改善生活成本危機,過去24個月,太多的家庭都要吃力應付這問題。」

難以招聘到人手的行業,正在發放更豐厚的薪水,全國獨立企業聯合會最近的一項調查發現,53%的小型企業通報說,他們試圖填補的職位空缺,只有很少或沒有合格的申請人。

根據該報告建築、運輸和批發行業的職位現在最難請到人填補,與此同時,休閒娛樂和酒店業的員工工資也出現了強勁增長,包括酒吧、餐館和酒店在內。

ADP首席經濟學家Nela Richardson說:「美國在2020年3月和4月失去2千萬個職位,其中大部份在服務業,我們經濟中這一部份最受打擊。」

經濟學家表示,許多服務人員一直不願重返服務業,因為服務行業在疫情後努力復原之際,又要面對可能出現的經濟衰退。

Richardson說:「現在我們已渡過那個難關,招工確實很強勁,休閒和酒店業一直是就業復甦的中堅力量。」

