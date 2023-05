【KTSF】

舊金山(三藩市)地檢官謝安宜宣佈起訴一名亞裔男子,他涉嫌將鏡頭安裝在時鐘內,偷拍在試身室內的女性。

根據舊金山地檢處,31歲舊金山居民Andrew Hong是Divisadero 街1100號路段一間洗衣店的員工,他涉嫌將裝有鏡頭的時鐘放置在試身室內,並偷拍多名試衣服的女性。

他在3月被警方拘捕,地檢處週二宣佈,經調查後發現有6名受害者,以6宗侵犯私隱的輕罪起訴Hong,一旦罪成,最高刑罰是監禁3年。

法庭宣佈Hong可以離開法院,毋須羈押候審。

當局表示,去年曾到過這間洗衣店的人士,如有任何同案件有關的資料,請與警方聯絡。

