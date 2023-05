【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區週二凌晨發生二級火警,導致5人受傷,消防部門表示,相信火源來自電動腳踏車的電池。

大火發生在週二凌晨1點,地點是Locksley Avenue的一棟公寓大廈,距離舊金山加大Parnassus校區幾個街區。

舊金山消防部門透過社交媒體宣布,5名傷者中,有兩人從二樓的窗口跳出,這兩人還有另外一名傷者被送院醫治,另外兩個受傷的人就地醫治。

當局表示,所有人都沒有生命危險,大火殃及兩個住宅單位,房子受影響的居民目前正接受美國紅十字會提供的臨時住所。

