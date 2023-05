【灣區新聞】舊金山華裔婦被疑似精神病漢用刀刺死 死者兒子稱母親死得冤枉（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

上星期五,舊金山(三藩市)Duboce Triangle社區發生兇殺案,死者是一名64歲華裔女人,當日她好像平常拿著一袋食物回家,誰知就在家門口被人用刀刺中要害,傷重死亡,她遺下獨生兒子,本台記者與死者的兒子談過。

死者胡美然的兒子鄺智和說:「有藥還沒有吃,杯裡有水還沒有喝,煲裡有食物還沒有吃,星期四去針灸,都寫下來,星期五,六次,4時,我就看不明白。」

星期五5月5日上午11時左右,警方接報到Duboce Ave 400號路段這棟長者公寓,在樓梯間發現64歲的胡美然,身上有一處刀傷,搶救無效死亡。

警方同一天拘捕了住在同一棟大廈的住客,41歲的Jesus Esparza,他涉嫌用刀刺向胡美然。

鄺智和說:「袋的這裡有刀痕,當天我的媽媽就是拿著這個袋回來。」

胡美然的兒子鄺智和週二在母親家裡接受本台的訪問,給我們看案發當日母親拿著回家承載著食物的這個袋。

鄺智和說:「她被刺之後,我看到錄影片段,媽媽拿著這個袋擋他,他捅完之後,她再擋一下,然後才走進後門樓梯間。」

胡美然十多年前與丈夫和兒子從中國移民來美,做過清潔工,近年來一直親自照顧年邁的母親,為了方便照顧,經常過來這棟老人大廈與母親一起居住。

今年2月,胡美然的母親過世,她就要求繼續住下來,在兒子的心目中,胡美然是個女強人。

鄺智和說:「我也及不上她,做到手指指紋都沒有,不能打指紋,手指做到光滑,指紋都沒有了。」

鄺智和幾乎每天都來看望母親和外婆,但從未與案中疑凶碰過面,他說疑凶是個鄰居。

鄺智和說:「聲音常常聽到,有時候他在陽台大喊,有時候在家裡,他在搞什麼,我媽媽說他是傻的,知道他是傻的,但不知道他是瘋子,瘋到這個程度。」

案發後警方用手機給鄺智和看閉路電視片段,顯示案發經過。

鄺智和說:「媽媽從這邊走過去,那人從這裡出來,拿著刀在這裡大叫,反正他指著前面,指著前面,然後講了一些東西,警察也不知道他說什麼,他在大喊,我媽媽不懂英文,以為他發神經,不理會他,挨著牆繞過他走,已經繞過了他,他突然轉身向我媽媽的背部捅了一刀,位置很接近心臟。」

最後,片段顯示胡美然轉身打開後門,進入樓梯間,鄺智和說母親出事後一、兩個小時才有人發現她,然後報警。

鄺智和說:「我媽媽死得很冤枉,那個人(疑犯)有精神病,分分鐘無罪釋放,他也身無分文,什麼也補償不到。」

案發後翌日,他才知道母親的死訊。

鄺智和說:「我不敢相信。」

鄺智和的父親幾年前因病過世,現在家裡只剩下他一個人。

鄺智和說:「我媽媽比較羅嗦,但後來爸爸走了之後,我比較容忍她,平常很少跟她吵,大家盡量珍惜時光,但是我不知道她走得這麼快。」

案中疑犯週二首度出庭,地檢處控告他使用致命武器謀殺,如果罪名成立,最高刑罰是入獄26年至終身監禁

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。