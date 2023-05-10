【灣區新聞】舊金山華裔婦被疑似精神病漢用刀刺死 死者兒子稱母親死得冤枉（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

上星期五，舊金山（三藩市）Duboce Triangle社區發生兇殺案，死者是一名64歲華裔女人，當日她好像平常拿著一袋食物回家，誰知就在家門口被人用刀刺中要害，傷重死亡，她遺下獨生兒子，本台記者與死者的兒子談過。

死者胡美然的兒子鄺智和說：「有藥還沒有吃，杯裡有水還沒有喝，煲裡有食物還沒有吃，星期四去針灸，都寫下來，星期五，六次，4時，我就看不明白。」

星期五5月5日上午11時左右，警方接報到Duboce Ave 400號路段這棟長者公寓，在樓梯間發現64歲的胡美然，身上有一處刀傷，搶救無效死亡。

警方同一天拘捕了住在同一棟大廈的住客，41歲的Jesus Esparza，他涉嫌用刀刺向胡美然。

鄺智和說：「袋的這裡有刀痕，當天我的媽媽就是拿著這個袋回來。」

胡美然的兒子鄺智和週二在母親家裡接受本台的訪問，給我們看案發當日母親拿著回家承載著食物的這個袋。

鄺智和說：「她被刺之後，我看到錄影片段，媽媽拿著這個袋擋他，他捅完之後，她再擋一下，然後才走進後門樓梯間。」

胡美然十多年前與丈夫和兒子從中國移民來美，做過清潔工，近年來一直親自照顧年邁的母親，為了方便照顧，經常過來這棟老人大廈與母親一起居住。

今年2月，胡美然的母親過世，她就要求繼續住下來，在兒子的心目中，胡美然是個女強人。

鄺智和說：「我也及不上她，做到手指指紋都沒有，不能打指紋，手指做到光滑，指紋都沒有了。」

鄺智和幾乎每天都來看望母親和外婆，但從未與案中疑凶碰過面，他說疑凶是個鄰居。

鄺智和說：「聲音常常聽到，有時候他在陽台大喊，有時候在家裡，他在搞什麼，我媽媽說他是傻的，知道他是傻的，但不知道他是瘋子，瘋到這個程度。」

案發後警方用手機給鄺智和看閉路電視片段，顯示案發經過。

鄺智和說：「媽媽從這邊走過去，那人從這裡出來，拿著刀在這裡大叫，反正他指著前面，指著前面，然後講了一些東西，警察也不知道他說什麼，他在大喊，我媽媽不懂英文，以為他發神經，不理會他，挨著牆繞過他走，已經繞過了他，他突然轉身向我媽媽的背部捅了一刀，位置很接近心臟。」

最後，片段顯示胡美然轉身打開後門，進入樓梯間，鄺智和說母親出事後一、兩個小時才有人發現她，然後報警。

鄺智和說：「我媽媽死得很冤枉，那個人（疑犯）有精神病，分分鐘無罪釋放，他也身無分文，什麼也補償不到。」

案發後翌日，他才知道母親的死訊。

鄺智和說：「我不敢相信。」

鄺智和的父親幾年前因病過世，現在家裡只剩下他一個人。

鄺智和說：「我媽媽比較羅嗦，但後來爸爸走了之後，我比較容忍她，平常很少跟她吵，大家盡量珍惜時光，但是我不知道她走得這麼快。」

案中疑犯週二首度出庭，地檢處控告他使用致命武器謀殺，如果罪名成立，最高刑罰是入獄26年至終身監禁

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